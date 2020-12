Radni woj. warmińsko-mazurskiego przyjęli budżet na 2021 r.

Dochody budżetu woj. warmińsko-mazurskiego na 2021 rok wynoszą 920 mln zł a wydatki 954 mln zł. W ocenie radnych Koalicji Obywatelskiej przyjęty we wtorek budżet jest bezpieczny i proinwestycyjny; radni PiS uznali, że zabrakło w nim planu inwestycyjnego w porcie w Elblągu.

Głosami koalicji KO - PSL budżet województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok został we wtorek przyjęty. Za przyjęciem głosowało 19 radnych; 10 radnych (w tym radni PiS) wstrzymali się od głosu.

W budżecie na przyszły rok zaplanowano dochody na poziomie 920,8 mln zł (z czego dochody bieżące to kwota 581 mln zł, natomiast majątkowe: 339,8 mln zł). Budżet na najbliższe miesiące po stronie wydatków zamyka się ogólną kwotą 954,6 mln zł, której znaczną część stanowią wydatki majątkowe (kwota 481,8 mln zł).

"Jest to dobry i jednocześnie rozwojowy budżet, nastawiony na przede wszystkim na inwestycje. Przeznaczymy na nie aż ponad 50 proc. naszych środków. Głównie właśnie na przedsięwzięcia drogowe. To ważne, bo w dzisiejszych czasach, droga do pracy coraz bardziej się wydłuża. Dobre drogi przyciągają też przedsiębiorców i turystów" - powiedział marszałek woj. Gustaw Brzezin.

Podkreślił, że samorząd inwestuje także w służbę zdrowia, ochronę środowiska czy kulturę. "Zwracam uwagę, że bez wsparcia środków unijnych nie byłoby mowy o tak dużych projektach w naszym regionie. Warto również pamiętać o tym, że żyjemy w niestabilnych czasach. I nadal rządzi nami COVID-19. Zatem to, co planujemy dzisiaj, jutro może okazać się do poprawki. Nie jest wykluczone, że skutki pandemii odczujemy najmocniej właśnie w najbliższych miesiącach"- ocenił.

Jak mówił marszałek województwa Marek Brzezin, kwotą 60 mln zł rocznie począwszy od 2021 roku przez kolejnych 6 lat samorząd będzie finansował PKP Przewozy Regionalne. Dzięki tym środkom będą realizowane dojazdy mieszkańców województwa do szkół i pracy. Dofinansowanie wzrosło, ponieważ w ostatnich latach samorząd województwa przekazywał 43 mln zł rocznie na ten cel.

W przyszłym roku samorząd warmińsko-mazurski przekaże 13,5 mln zł spółce zarządzającej lotniskiem Olsztyn-Mazury. Jak wyjaśnił marszałek, sytuacja lotnisk regionalnych w Polsce w związku z pandemią jest trudna. Loty do Londynu realizowane przez lotnisko Olsztyn-Mazury zostały zawieszone. Brzezin wskazał, że obecnie prowadzone będą starania by zagospodarować ok. 100 ha nieruchomości w pobliżu lotniska. Potencjalni inwestorzy mogą tam prowadzić działalność usługową czy transportową.

Jak wyjaśnił marszałek spory koszt w przyszłorocznym budżecie stanowi utrzymanie sieci szerokopasmowego internetu. W 2021 roku koszt utrzymania, którego największą część stanowi opłata na rzecz lokalnych samorządów za zajęcia pasa drogowego, wynosi ponad 9,2 mln zł

Radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gorczyca ocenił, że przyszłoroczny budżet został zaplanowany ostrożnie, ale jest jednocześnie proinwestycyjny i prorozwojowy. Obawy może wzbudzać to czy zostaną zrealizowane wpływy z podatku dochodowego i CIT - ocenił Gorczyca.

Radny PiS Grzegorz Kierozalski wskazał, że przyszłoroczny budżet jest lepszy niż ten realizowany w 2020 roku. "Jest dużo inwestycji drogowych, ale wątpliwości budzi to, że nie są ograniczane wydatki np. administracji czy na promocję"- dodał.

Radni PiS mówili też, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma planu inwestycyjnego wobec portu w Elblągu, który będzie beneficjentem przekopu Mierzei Wiślanej.