Radom: 38 projektów w budżecie obywatelskim na 2022 r.

38 projektów zostanie zrealizowanych w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Radomiu. Miasto przeznaczyło na ten cel 7 mln 250 tys. zł. Z pieniędzy tych sfinansowany zostanie m.in. budowa wodnego placu zabaw i program in vitro dla par zmagających się z niepłodnością.

W środę ogłoszono listę zwycięskich projektów. Najliczniejszą grupę - 27 - stanowiły niewielkie przedsięwzięcia o wartości do 50 tys. zł. "Dotyczą one m.in. miejskiej zieleni, w tym np. nasadzeń drzew czy wysiewania łąk kwietnych, a także tworzenia miejsc wypoczynku, montażu elementów małej architektury, tworzenia murali, doświetlenia przejść dla pieszych oraz ustawienia wiat przystankowych" - poinformował wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Z grupy projektów o najwyższej wartości, przekraczającej 600 tys. zł, mieszkańcy Radomia wybrali w głosowaniu budowę wodnego placu zabaw i rowerowego toru przeszkód w okolicach zmodernizowanego w ostatnim czasie zalewu na Borkach.

Wśród zwycięskich projektów o wartości do 600 tys. zł znalazło się m.in. doposażenie boiska piłkarskiego na Godowie oraz budowa w tym miejscu boiska do siatkówki plażowej, remont parku na osiedlu Południe, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Chrobrego i Szarych Szeregów oraz realizacja program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego".

Spośród zgłoszonych projektów instytucjonalnych, zgłaszanych m.in. przez szkoły i przedszkola, radomianie wybrali m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych oraz stworzenie ogrodu sensorycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka.

W ramach budżetu obywatelskiego w przyszłym roku pojawi się także darmowe mobilne kino. Będą także niedzielne koncerty w tężni solankowej, powstałej kilka lat wcześniej również w ramach budżetu obywatelskiego.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski zauważył, że budżet obywatelski to narzędzie, która daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływania na to, jak będzie się zmieniało miasto. "W tym roku na karcie do głosowania znalazła się rekordowa liczba projektów, a jednocześnie rekordowa była też liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu" - zauważył Witkowski. Głosy oddało przeszło 20,6 tys. osób.

Po raz pierwszy budżet obywatelski był w Radomiu realizowany w 2014 r. Miasto przeznaczyło wówczas na ten cel 3 mln zł.

