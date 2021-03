Radom: 450 projektów zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego

Ponad 450 wniosków zgłosili radomianie do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na realizację projektów, które zwyciężą w głosowaniu, miasto przeznaczy 7 mln 250 tys. zł. To o ponad milion złotych więcej niż w tym roku – poinformował we wtorek radomski magistrat.

Wnioski były przyjmowane od 15 lutego do 1 marca. Najwięcej - ponad 380 - zostało zgłoszonych drogą elektroniczną.

Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński poinformował, że teraz projekty będą weryfikowane przez merytoryczne wydziały, biura, jednostki i spółki miejskie, a następnie przez specjalny zespół opiniujący.

Ostateczna lista projektów, które trafią pod głosowanie zostanie opublikowana do 26 maja. Głosowanie odbędzie się w dniach 1-21 czerwca. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana do 20 lipca.

Po raz pierwszy budżet obywatelski był w Radomiu realizowany w 2014 r. Miasto przeznaczyło wówczas na ten cel 3 mln zł.

W 2020 r. z pieniędzy z budżetu obywatelskiego sfinansowano m.in. zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków. Nowy samochód otrzymała także straż miejska. Jest on przystosowany do ich przewożenia dzikich zwierząt, które potrzebują pomocy weterynaryjnej.