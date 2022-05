Radom: Dwa bloki wybudowane w ramach programu Mieszkanie Plus zostały oddane do użytku

Zakończyła się budowa dwóch bloków ze 124 mieszkaniami, powstałych w ramach programu Mieszkanie Plus w Radomiu. Niebawem do pierwszych lokali mieszkalnych wprowadzą się najemcy. W piątek odbyło się uroczyste oddanie budynków do użytku.

Podczas uroczystości prezydent Radomia Radosław Witkowski podkreślił, że inwestycja przy ul. Tytoniowej to przykład dobrej współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Radomiu i spółką PFR Nieruchomości, która realizowała rynkową część rządowego programu mieszkaniowego. Radomski samorząd wskazał teren, na którym powstało osiedle, a jego budowę sfinansował Fundusz Mieszkań dla Rozwoju.

"Dzięki temu 124 rodziny mogą rozpocząć nową życiową drogę. W kontekście tego wszystkiego co dzieje się na rynku, czyli inflacji, drożyzny, wzrostu stóp procentowych i mniejszej dostępności kredytów, jest to ogromna szansa, głównie dla młodych rodzin, na własny kąt" - zauważył Witkowski.

Prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk wskazał, że rynek instytucjonalnego najmu jest perspektywiczny i będzie się w najbliższym czasie rozwijał. "Wierzymy, że warto inwestować w najem instytucjonalny, zwłaszcza w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i obecnych warunkach rynkowych. Miasta, które zainwestują w mieszkania na wynajem będą wygrane" - stwierdził Caruk.

Inwestycja przy ulicy Tytoniowej w Radomiu to dwa siedmiokondygnacyjne bloki ze 124 mieszkaniami. 60 proc. z nich stanowią lokale trzypokojowe o średniej powierzchni blisko 60 mkw. Są też kawalerki, mieszkania dwupokojowe, a także lokale większe z metrażem, przekraczającym 70 mkw.

Elewacja jest utrzymana w jasnej, biało-szarej kolorystyce. Warszawska pracownia EMA Studio starała się wpisać budynki w kontekst architektoniczny, gdyż po drugiej stronie ulicy Tytoniowej znajduje się przedwojenna fabryka Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Budowa osiedla trwała nieco ponad dwa lata. Pierwsze prace - prowadzone przez radomską firmę ARBUD - ruszyły pod koniec 2019 r., a w grudniu 2021 r. osiedle uzyskało pozwolenie na użytkowanie. Wiosną tego roku sfinalizowano prace wykończeniowe.

Jak przekazała spółka PFR Nieruchomości, mieszkania oferowane są w standardzie wykończonym. Ściany zostały pomalowane na biało, na podłogach ułożono panele, łazienki zostały wyposażone w tzw. biały montaż. Wprowadzający się muszą jedynie wyposażyć kuchnię oraz wnieść do mieszkań meble i sprzęty.

Radomska inwestycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i regionu. W ankiecie - uruchomionej jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych - zainteresowanie osiedlem zadeklarowało ponad 2 tys. osób. W toku naboru przeprowadzonego w 2021 r. wpłynęła rekordowa liczba wniosków. Było ich blisko 1,2 tysiąca, co przełożyło się na niemal 10 aplikacji na jedno mieszkanie.

Rekrutacja składała się z dwóch etapów. W pierwszym wnioskujący otrzymywali punkty zgodne z kryteriami przyjętymi przez Radę Miejską w Radomiu. Na dodatkowe preferencje mogły liczyć przede wszystkim rodziny z dziećmi, osoby, które nie ukończyły 35. roku życia oraz rozliczający swoje podatki w mieście. Drugi etap polegał na sprawdzeniu sytuacji finansowej potencjalnych najemców.

Na liście najemców dominują mieszkańcy Radomia, którzy stanowią niemal 80 proc. wnioskujących. Ponad połowa to osoby pomiędzy 30. a 40. rokiem życia.

