Radom: Jarosińska-Jedynak: 1,3 mld euro z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej trafi do samorządów

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej mamy 2,6 mld euro, największa pula - 1,3 mld euro - trafi do samorządów – powiedziała w czwartek w Radomiu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister przypomniała, że program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej po raz pierwszy obejmuje wsparciem także część woj. mazowieckiego, bez Warszawy i 9 otaczających stolicę powiatów.

"Do zagospodarowania i do zainwestowania mamy 2,6 mld euro. Największa pula tych środków, bo 1,3 mld euro trafi do samorządów i będzie inwestowana w potrzebne nam działania, które będą rozwiać nie tyko gospodarczo ten region, ale także infrastrukturalnie" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister wzięła w Radomiu udział w warsztatach dla przedsiębiorców i samorządowcami z woj. mazowieckiego, na których mowa była o możliwościach pozyskania wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz uruchomieniu kolejnych konkursów o dofinansowanie unijne z programu.

Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że są to pieniądze na drogi, transport publiczny, kolej, działania związane ze zmianami klimatycznymi czy inwestycje w sieci energetyczne. "Zależy nam na tym, aby wszystkie regiony rozwijały się w sposób równomierny i zrównoważony. Dostrzegamy potrzeby części regionalnej woj. mazowieckiego, która jeszcze potrzebuje wiele inwestycji, sporo działań, które będą wspierać w tym rozwoju, aby nie odstawała od reszty regionów w Polsce i UE" - zaznaczyła wiceminister.

Według niej na razie trudno powiedzieć, ile funduszy z tego programu trafi do woj. mazowieckiego. "Wszystko zależy od aktywności zarówno przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu pieniędzy. Liczę na to, że ta aktywność na każdym polu będzie bardzo duża" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

"Pierwsze konkursy już ruszyły. Kolejne przed nami, jeszcze w tym roku chcemy, aby ok. 70 proc. środków alokacji całego programu zostało zagospodarowanych w ogłoszonych naborach wniosków"- zaznaczyła wiceminister. Zachęcała, by śledzić stronę internetową resortu funduszy i polityki regionalnej, gromadzić dokumentacje i składać wnioski.

Obecny na konferencji prasowej wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski przypomniał, że po raz pierwszy z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej skorzystają także beneficjenci z regionalnej części Mazowsza. "Mówimy tu o niemałej kwocie, bo ponad 400 mln euro, które zasilą kluczowe inwestycje" - powiedział Rajkowski.

Dodał, że to wynik wieloletnich starań władz Mazowsza, aby unijna statystyka uwzględniała zróżnicowanie naszego województwa. "Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się przejść tę długoletnią drogę, w latach obecnego, jak i poprzedniego rządu, zainicjować te działania. Staraliśmy się uwrażliwiać na to zarówno stronę ministerialną, jak i europejską" - podkreślił wicemarszałek woj. mazowieckiego.

Zaapelował do firm i samorządów, by skorzystały z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. "Starajmy się czerpać z tego pełnymi garściami. To jest dla nas olbrzymia szansa, żebyśmy wykorzystali te środki w maksymalny sposób" - zauważył Rajkowski.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla pięciu województw makroregionu: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Nowością w tej edycji jest objęcie programem także części województwa mazowieckiego - z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Budżet programu wyniesie ponad 12 mld zł. Obecnie trwają nabory w konkursach: Platformy startowe dla nowych pomysłów - konkurs dla ośrodków innowacji jako animatorów Platform startowych, Wzornictwo w MŚP oraz Dystrybucja energii.

W najbliższych tygodniach ruszą kolejne nabory w konkursach skierowanych między innymi do firm i samorządów. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w obszarach automatyzacji i robotyzacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

