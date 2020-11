Radom: Na osiedlu budowanym w ramach programu Mieszkanie Plus zawisła symboliczna wiecha

W październiku 2021 r. będą gotowe dwa bloki ze 124 mieszkaniami, budowane w Radomiu w ramach programu Mieszkanie Plus. W poniedziałek - w niecały rok od rozpoczęcia budowy - na osiedlu zawisła symboliczna wiecha – poinformowała w spółka PFR Nieruchomości.

Oznacza to, że zakończono prace konstrukcyjne, a budynki osiągnęły już swoją docelową wysokości. "Budowa rozpoczęła się w grudniu 2019 roku. Teraz wieszamy wiechę - to jest bardzo ważny moment, czyli zakończenie konstrukcji, a nawet nieco bardziej zaawansowany etap, ponieważ na jednym z budynków jest już widoczna elewacja" - poinformował cytowany w komunikacie prasowym spółki prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk. Dodał, że mieszkania będą gotowe w październiku 2021 roku.

Przy ul. Tytoniowej w Radomiu powstają dwa siedmiokondygnacyjne budynki, w sumie ze 124 mieszkaniami. 60 proc. lokali stanowią 3-pokojowe mieszkania o średniej powierzchni blisko 60 m kw. Są także kawalerki oraz mieszkania 4-pokojowe. W październiku 2021 r. mieszkania mają być wykończone i gotowe do wprowadzenia.

Autorzy projektu osiedla - warszawska pracownia EMA Studio - starali się wpisać budynki w istniejący kontekst architektoniczny - po drugiej stronie ulicy znajduje się przedwojenna fabryka Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Osiedle przy Tytoniowej to wspólne przedsięwzięcie PFR Nieruchomości realizującej rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, i radomskiego samorządu, który wskazał teren dla realizowanej inwestycji.

Rekrutacja przyszłych najemców mieszkań będzie należała do miasta, które - według prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego - jest już przygotowane do dalszych działań."Mamy projekt uchwały, który w listopadzie skieruję pod obrady Rady Miejskiej. Rozpoczniemy dyskusję nad kryteriami, które muszą spełnić radomianie chcący zamieszkać w lokalu wybudowanym w ramach programu +Mieszkanie Plus+" - zapowiedział Witkowski. Dodał, że premiowani będą ludzie aktywni, którzy płacą podatki w Radomiu, jak również osoby, które zawodowo chcą związać się z tym miastem.

Paweł Gossa, prezes firmy Investcover, która pełni funkcję inwestora zastępczego, podkreślił, że prace na budowie przebiegają bez opóźnień. Przyznał, że na początku pandemii pojawiły się pewne problemy z pracownikami, ale generalny wykonawca - radomska firma Arbud - szybko sobie z tym poradził.

"Na początku pojawiania się w naszym kraju COVID-19 i obostrzeń większość pracowników z Ukrainy musiała opuścić nasz kraj, ale generalny wykonawca zapewnił kadrę polską i realizacja nie napotkała na większy problem w postaci opóźnień, dzięki czemu budowa przebiega zgodnie z założeniami terminowymi" - podkreślił Gossa.

Radom jest drugim samorządem, w którym ruszyła budowa mieszkań w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Pierwsza - w październiku ubiegłego roku - została uruchomiona inwestycja w Mińsku Mazowieckim. W połowie listopada w tej lokalizacji przyjęto kryteria naboru do mieszkań. Na najwięcej punktów mogą liczyć przede wszystkim osoby, które nie posiadają własnego mieszkania, rodziny, które zdecydują się zwolnić lokal komunalny i osoby, które mieszkają i rozliczają się z podatków w Mińsku Mazowieckim. Radni zdecydowali także o premiowaniu rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełnosprawnych i tych, którzy utracili dach nad głową na skutek działania żywiołu.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości, jest obecnie ponad 2 tysiące mieszkań w budowie, m.in. w Katowicach, Krakowie, Dębicy, Zamościu, Łowiczu i Toruniu.

Kolejne tego typu inwestycje mają być uruchomione w Oławie, Sianowie, Nowym Targu i Zgorzelcu. Wszystkie wymienione projekty są na etapie pozyskiwania generalnych wykonawców.