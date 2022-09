Radom: Obywatele Ukrainy muszą kasować bilety w komunikacji miejskiej

Od czwartku obywatele Ukrainy korzystający z radomskiej komunikacji miejskiej muszą mieć ważny bilet. Początkowo planowano, że uchodźcy będą zwolnieni z opłat za przejazd do końca roku. Radni zdecydowali jednak, że wzorem innych miast, Radom rezygnuje z tej formy wsparcia.

Decyzję w tej sprawie podjęli kilka dni temu radni podczas obrad Rady Miejskiej w Radomiu.

Z projektem uchwały w tej sprawie wystąpił do Rady Miejskiej w Radomiu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK). W uzasadnieniu projektu uchwały podkreślono, że "w wyniku przebiegającego pomyślnie procesu adaptacji obywateli Ukrainy w Polsce większość miast zrezygnowała z tego rodzaju pomocy".

Wskazano, że do końca kwietnia darmowe przejazdy obowiązywały w Gdańsku, do końca maja m.in. w Warszawie, Krakowie, a do końca czerwca - np. we Wrocławiu i Poznaniu. "Poza tym polskie autostrady i pociągi (z pewnymi wyjątkami) także od 1 czerwca są płatne dla obywateli Ukrainy. Wszystkie tego typu sygnały świadczą o tym, że proces adaptacji uchodźców w Polsce przebiega pozytywnie i nie wymagają już oni tej formy pomocy" - wyjaśnił rzecznik MZDiK Dawid Puton. Dodał, że miasto liczy na pewne wpływy do budżetu z biletów, które kupować będą także obywatele Ukrainy.

W Radomiu darmową komunikację miejską dla uchodźców wprowadzono uchwałą rady miejskiej z 28 lutego. Z projektem uchwały wystąpił wówczas prezydent Radomia Radosław Witkowski.

