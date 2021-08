Radom: Od 29 sierpnia podróż koleją z Warszawy do Radomia po dwóch torach

Od 29 sierpnia ruch pociągów na odcinku Lesiów – Radom będzie się odbywał po dwóch zmodernizowanych torach – poinformowała we wtorek rzeczniczka Mazowieckich Donata Nowakowska. Zamiany związane są wchodzącą w życie kolejną korektą rozkładu jazdy pociągów.

"Ruch pociągów na odcinku Lesiów - Radom ma odbywać się po dwóch czynnych torach, co powinno przełożyć się na wzrost punktualności"- zauważyła rzeczniczka. Poinformowała, że od niedzieli w Radomiu zaczną działać nowe stacje: Radom Północny oraz Radom Gołębiów.

Od 28 czerwca możliwy jest bezpośredni przejazd pociągiem z Warszawy do Radomia. Wcześniej podróżujący musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Było to związane z pracami w ramach modernizacji linii kolejowej z Radomia do stolicy.

Obecnie ruch pociągów od Lesiowa do Radomia odbywa się jednym torem. Od niedzieli, 29 sierpnia cała linia Warszawa-Radom będzie już dwutorowa.

Jak poinformowało PKP Intercity, od 29 sierpnia - dzięki otwarciu zmodernizowanej linii nr 8 na odcinku Warka - Radom - część pociągów wróci na najkrótszą trasę między Warszawą a Radomiem. Kursujące między Krakowem a Olsztynem pociągi IC Żeromski, IC Kolberg, IC Orłowicz oraz IC Witos relacji Warszawa - Przemyśl - Warszawa i TLK Ustronie relacji Kołobrzeg - Kraków będą jeździć przez Warszawę Służewiec, Piaseczno i Warkę.

Między stolicą a Radomiem ma kursować przeszło 20 par pociągów. Najszybszy - IC Sienkiewicz - pokona trasę w 76 minut, a KM Radomiak w 81 minut.

