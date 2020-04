Radom: Otwarcie ofert na budowę trasy N-S przesunięte na lipiec

Na 15 lipca przesunięto termin otwarcia ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę ostatniego odcinka trasy N-S między ulicami Żeromskiego oraz Energetyków w Radomiu. Trasa N-S połączy południową i północną część Radomia. Ma też odciążyć ruch w centrum miasta.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski poinformował we wtorek, że o zmianę terminu składania ofert wystąpili do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu potencjalni wykonawcy inwestycji. Otwarcie ofert było wcześniej planowane na 24 kwietnia.

Według Witkowskiego firmy zainteresowane startem w przetargu argumentowały, że ze względu na epidemię koronawirusa, wiele instytucji ograniczyło swoją działalność. Zdaniem przedsiębiorców nie jest możliwe m.in. wykonanie pomiarów w terenie, a także przeprowadzenie wizji lokalnych. W obecnej sytuacji epidemicznej firmy nie są też w stanie oszacować swojego ryzyka w zakresie zarówno terminów realizacji umowy, jak i kosztów tej inwestycji.

Trzeci odcinek trasy N-S ma mieć 3,4 km długości i biec od ronda pod wiaduktem przy ulicy Żeromskiego na tyłach osiedla Nad Potokiem, wzdłuż torów kolejowych.

Trasa N-S w Radomiu została podzielona na trzy odcinki. Kilometrowy odcinek od ul. Żeromskiego do ronda przy dworcu PKS - został oddany do użytku latem ub. roku. Drugi, liczący 1,5 km, od osiedla Południe do węzła przy ulicy Młodzianowskiej, ma być gotowy do września 2021. Trzeci - od ulicy Żeromskiego do Energetyków - ma powstać w 2024 r.