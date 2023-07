Radom: Podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy SOR-u z rezerwy celowej budżetu państwa

Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana zwiększy komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz poprawi warunki pracy personelu – powiedział w środę dyrektor szpitala Marek Pacyna.

Projekt zakłada dobudowanie nowej części szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) do istniejącego już budynku. Powierzchnia oddziału zwiększy się z 1500 do 2300 m.kw.

Inwestycja zostanie dofinansowana 35 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. W środę w delegaturze radomskiej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wicewojewoda Artur Standowicz i prezydent Radomia Radosław Witkowski podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy.

Standowicz zauważył, że 35 mln zł na SOR to kolejne w ostatnim czasie środki rządowe, które trafią do Radomia. "To wspólna praca - począwszy od szpitala i miasta, które przygotowały i złożyły wniosek, później wojewoda, który go pozytywnie zaopiniował, i na końcu decyzja w tej sprawie, poparta ogromnym wsparciem parlamentarzystów PiS" - powiedział wicewojewoda mazowiecki.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski podkreślił, że rozbudowa SOR-u to projekt dekady nie tylko dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, ale też dla całego Radomia i jego mieszkańców. "Nowy oddział ratunkowy będzie nowoczesny i spełniający wszelkie standardy europejskie. Umożliwi przyjęcie 70 tys. pacjentów rocznie" - zaznaczył Witkowski.

Dyrektor radomskiego szpitala Marek Pacyna zauważył, że budynki szpitalne przy ul. Tochtermana zostały wybudowane w latach 70 XX w. i wymagają remontów. "Wiele nam się już w ostatnich latach udało, m.in. wyremontowaliśmy oddział chirurgiczny, powstało też nowoczesne Centrum Rehabilitacji, ale jeszcze kilka oddziałów wymaga remontów" - powiedział Pacyna. Jako przykład szef szpitala podał neurologię. Na oddział ten - jak zauważył - trafia m.in. wielu pacjentów z udarami, niektórzy z nich ze względu na brak łóżek muszą leżeć na korytarzu.

Na uroczystości podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków rządowych obecni byli też parlamentarzyści PiS i radomscy radni, którzy podkreślali swoją rolę w zdobyciu środków dla Radomia. "Podpisanie umowy to ważny moment. Mamy nadzieję, że rozbudowa SOR-u rozpocznie się szybko" - powiedział poseł PiS Marek Suski. Prezydent miasta potwierdził, że przetarg na rozbudowę ma być ogłoszony na początku sierpnia. Projekt zakłada dobudowanie nowej części SOR-u po wschodniej stronie obecnego budynku. Rozbudowa i przebudowa pozwoli na wyodrębnienie stref dla przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego pacjentów wymagających natychmiastowej terapii i dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie do SOR-u. Dodatkowo dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej zaprojektowano niezależne wejście do strefy służącej diagnostyce, obserwacji i leczeniu.

Rozbudowany SOR będzie miał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat RTG i ultrasonograf. Projekt przewiduje także montaż wszelkich niezbędnych systemów dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji. Zwiększenie powierzchni umożliwi stworzenie nowych gabinetów umożliwiających prowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2025 r.

