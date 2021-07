Radom: Pół miliona złotych na likwidację pieców węglowych

500 tys. zł przeznaczą w tym roku władze Radomia na dofinansowania dla mieszkańców do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków o dotacje rozpocznie się w piątek – poinformował na środowej konferencji prasowej wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik.

"Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w mieście, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, są piece, w których spalane są paliwa niskiej jakości" - zauważył wiceprezydent.

Przypomniał, że od kilku lat miasto podejmuje działania mające na celu likwidację tzw. kopciuchów. Do tej pory, przy zaangażowaniu pieniędzy z budżetu miasta, udało się zlikwidować już ponad 1,1 tys. takich źródeł ciepła.

"Istotnym wsparciem był tu też program Kawka, który niestety został zlikwidowany. Mimo to nie rezygnujemy. Sami zdecydowaliśmy o przeznaczeniu kolejnych pieniędzy na wsparcie dla osób, które chcą zmienić źródło ogrzewania" - zaznaczył Zawodnik.

O dotację z budżetu miasta mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące właścicielami budynków oraz lokali mieszkalnych lub użytkowych.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie wymiany węglowego systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jej wysokość wynosi 200 zł za każde zlikwidowane palenisko oraz 200 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania. Całe dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. poniesionych kosztów i musi zostać rozliczone do końca listopada. Nabór wniosków potrwa do 23 lipca.

Z przeprowadzonej pod koniec ub. roku inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Radomiu wynika, że w radomskich domach znajduje się około 11,5 tysiąca pieców i kotłów na paliwa stałe. Prawie połowa ich właścicieli jest gotowa je wymienić, najchętniej na kocioł gazowy.

