Radom: Prawie 10 mln zł z subwencji ogólnej na II etap budowy trasy N-S

Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł dostanie z rezerwy subwencji ogólnej Radom na budowę drugiego odcinka trasy N-S łączącej północną i południową część miasta - poinformował w poniedziałek prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Dodał, że pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane miastu przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Dziś, w dobie pandemii i jej skutków finansowych, które dotykają samorządy, cieszy każda złotówka. Przyznana nam subwencja pokryje znaczną część kosztów inwestycji, a to stwarza szansę, że będziemy mogli zrealizować kolejne zadania" - zaznaczył Witkowski.

Prezydent poinformował, że budowa 1,5-kilometrowego odcinka trasy N-S łączącego osiedle Południe z węzłem w ulicy Młodzianowskiej, w tym ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wjazdową, przebiega zgodnie z harmonogramem. Prace mają zakończyć się pod koniec września. Całkowity koszt inwestycji to 26,5 mln zł.

Budowa trasy N-S została podzielona na trzy etapy. Pierwszy, kilometrowy odcinek od ul. Żeromskiego do ronda przy dworcu PKS, został oddany do użytku latem 2019 roku. Trzeci etap inwestycji ma być zrealizowany do 2024 r.

