Radom: Przetarg na budowę wiaduktu łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozstrzygnął przetarg na przebudowę wiaduktu łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską. Dzięki inwestycji poprawi się komunikacja między centrum miasta i dworcem PKP a powstającym lotniskiem. Wiadukt ma być przebudowany w ciągu dwóch lat.

Jak poinformował w środę Urząd Miejski w Radomiu, przetarg wygrała firma Promost Południe. Spółka z Będzina pokonała dziewięciu innych oferentów. Jej oferta opiewała na ponad 176 mln zł.

Budowa wiaduktu to inwestycja prowadzona przez miasto Radom wspólnie z PKP PLK, ponieważ obiekt będzie zintegrowany z przystankiem kolejowym umiejscowionym pod przeprawą. Część drogowa, za którą odpowiada miasto, ma kosztować nieco ponad 142 mln zł, zaś część kolejowa, finansowana przez PKP PLK - 33,5 mln zł.

Wiadukt ma mieć po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Będą na niego prowadziły zarówno schody ruchome, jak i windy. Na szczycie wiaduktu zostaną ustawione dwa przystanki, które zagwarantują podróżnym możliwość dotarcia autobusem w pobliże portu lotniczego i z powrotem. Po przebudowie wiadukt będzie miał 34 metry szerokości, a jego długość będzie wynosiła ok. 300 metrów.

Po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia przetargu MZDiK będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą, który na realizację inwestycji ma 24 miesiące. Oznacza to, że wiadukt będzie gotowy znacznie później niż zacznie działać lotnisko; pierwsze loty zaplanowane są na wiosnę 2023 rok. Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński tłumaczył wcześniej, że ruch lotniczy szacowany na pierwszy rok działalności lotniska to około 300 tys. pasażerów. "Niech 10 proc. przyjedzie pociągiem to będzie 30 tys. pasażerów, którzy dotrą do Radomia koleją. Radomska komunikacja miejska obsługuje 30 mln pasażerów, więc damy sobie radę, żeby przewieźć ich z dworca Radom Główny" - ocenił Tyczyński.

Na przebudowę wiaduktu Radom pozyskał 65 mln zł z Polskiego Ładu oraz 30 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl