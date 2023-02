Radom: Rekordowy kontrakt dla Fabryki Broni Łucznik; aneks do umowy zatwierdzi szef MON

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdzi w piątek w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu aneks do umowy na dostawy kolejnej partii karabinków MSBS GROT oraz umowę na dostawę karabinów wyborowych (7,62 mm SKBW) dla polskiego wojska. Fabryka podkreśla, że będzie to rekordowe zamówienie.

Członek zarządu Łucznika Seweryn Figurski powiedział PAP, że aneks, który zostanie podpisany w piątek jest bardzo ważny dla radomskiej fabryki. "To rekordowy kontrakt. Do tej pory nasza fabryka nie podpisała żadnej umowy czy aneksu na taką ilość broni" - zauważył. "Dostarczając nasze karabinki GROT, modernizujemy i budujemy zdolność polskiego wojska" - podkreślił. Figurski dodał, że tak duże zamówienie oznacza dla fabryki potrzebę dalszego inwestowania, zakupu nowych maszyn i rozbudowy.

Jak podał resort obrony, dzięki aneksowi o wartości ok. 1 mld zł do obecnie realizowanej umowy z lipca 2020 r., zwiększą się dostawy karabinków MSBS GROT dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z aneksem, Fabryka Broni Łucznik dostarczy do Sił Zbrojnych RP do końca 2026 r. blisko 88 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. W efekcie, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 184 tys. karabinków, a całkowita wartość umowy wyniesie ok. 2,1 mld zł brutto.

Kolejna umowa dotyczy dostawy 250 kompletów 7,62x51 mm samopowtarzalnych karabinów wyborowych (7,62 mm SKBW). Wartość zamówienia wynosi ok. 11 mln zł brutto, a dostawy broni zostaną zrealizowane w 2024 r. Będą to pierwsze nowe, samopowtarzalne karabiny wyborowe umożliwiające skuteczne rażenie celów na odległościach przekraczających 800 m. Trwałość karabinów pozwoli na oddanie co najmniej 30 tys. strzałów. Zamówiona broń ma docelowo zastąpić wykorzystywane obecnie w polskim wojsku karabiny wyborowe SWD i SWD-M zasilane amunicją 7,62x51R.

Zdaniem posła PiS Marka Suskiego, który także będzie uczestniczył w piątkowej uroczystości w Radomiu, rekordowe zamówienie stwarza perspektywę dynamicznego rozwoju radomskiej fabryki. "To jest też potwierdzenie jakości tej produkcji" - powiedział poseł. Dodał, że karabinki MSBS GROT sprawdziły się na polu walki, korzystają z nich ukraińscy żołnierze i broń ta budzi coraz większe zainteresowanie na rynku zbrojeniowym w całym świecie.

5,56 mm karabinek szturmowy GROT, który został opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r.

