Radom: Trzy oferty w przetargu na trzeci etap trasy N-S

Trzy firmy są zainteresowane zaprojektowaniem i budową trzeciego, ostatniego już etapu trasy N-S, między ulicami Żeromskiego oraz Energetyków w Radomiu. Trasa N-S połączy południową i północną część miasta. Ma też odciążyć ruch w centrum.

We środę Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) w Radomiu otworzył oferty w przetargu na realizacje tej inwestycji.

Jak poinformował prezydent Radomia Radosław Witkowski, kwoty wahają się od prawie 60 mln zł do prawie 100 mln zł. Wszystkie firmy dają 7-letnią gwarancję na swoje prace.

MZDiK zamierza na realizację tej inwestycji przeznaczyć 57 mln zł. Najtańszą ofertę złożyła firma Strabag. "Jeżeli okaże się ona prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym, to wystąpimy do radnych o zgodę na zabezpieczenie brakującej kwoty" - zapowiedział Witkowski.

Trzeci etap trasy N-S będzie przebiegał od ulicy Szklanej, wzdłuż ulicą Olsztyńską, następnie przetnie ulice: Kozienicką, Gołębiowską, Żółkiewskiego i zakończy się rondem przy ulicy Energetyków.

Trasa N-S w Radomiu została podzielona na trzy odcinki. Kilometrowy odcinek od ul. Żeromskiego do ronda przy dworcu PKS - został oddany do użytku latem ub. roku. Drugi, liczący 1,5 km, od osiedla Południe do węzła przy ulicy Młodzianowskiej, ma być gotowy do września 2021.