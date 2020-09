Radom: Umowa dotycząca budowy III odcinka trasy N-S

Do 2024 r. ma być gotowy ostatni odcinek trasy N-S, która połączy północną i południową część Radomia i odciąży ruch w centrum miasta. We wtorek podpisana została umowa z wykonawcą robót - firmą Strabag. Wartość kontraktu to ponad 60 mln zł.

Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego to ważny etap trasy N-S. "Będzie łączył północną część miasta ze Śródmieściem, jednocześnie omijając duże skupiska mieszkańców, m.in. osiedle Nad Potokiem i Gołębiów I"- zapowiedział Witkowski.

Nowy odcinek ma mieć długość prawie 3,5 km. Zgodnie z opracowaną koncepcją pobiegnie najpierw fragmentem ulicy Szklanej, aby przed Potokiem Północnym skręcić w prawo. Potem droga będzie poprowadzona po zachodniej stronie linii kolejowej i zakończy się rondem, które powstanie przy Energetyków.

Trzeci etap trasy N-S będzie kontynuacją już istniejącego odcinka łączącego rondo Mikołajczyka z boczną jezdnią ulicy Żeromskiego.

Inwestycja będzie realizowana w formule "Zaprojektuj i wybuduj". W pierwszej kolejności wykonawca będzie miał za zadanie przygotować dokumentację projektową i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową. "Zdając sobie sprawę z tego, jak czasochłonne są te wszystkie te procedury, możemy przewidzieć, że pierwsze maszyny na tym odcinku zobaczymy dopiero za kilkanaście miesięcy" - zaznaczył Witkowski. Trzeci odcinek trasy N-S ma być gotowy do 2024 roku.

Budowa trasy N-S została podzielona na etapy. Kilometrowy odcinek od ul. Żeromskiego do ronda przy dworcu PKS - został oddany do użytku latem ub. roku.

Drugi, liczący 1,5 km, od osiedla Południe do węzła przy ulicy Młodzianowskiej, ma być gotowy do września 2021. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tego fragmentu trasy wygrała, podobnie jak w przypadku trzeciego odcinka, firma Strabag.

Koszt realizacji II etapu trasy N-S to ponad 26,4 mln zł. Jak poinformował wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński na finiszu są już kwestie proceduralne związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę tego odcinka. Według niego prace budowlane powinny rozpocząć się na przełomie września i października.