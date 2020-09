Radom: Wystawa z okazji 95-lecia Fabryki Broni "Łucznik"

Fabryka Broni "Łucznik" obchodzi w tym roku 95-lecie istnienia. Z tej okazji od środy w centrum Radomia można oglądać wystawę poświęconą najważniejszym wydarzeniom z historii tego jednego z największych zakładów zbrojeniowych w Polsce.

Obecny na otwarciu wystawy wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że takie zakłady jak wybudowany w 1925 r. radomski "Łucznik" stanowiły podwaliny Centralnego Okręgu Przemysłowego. "Służyło to niewątpliwie wzmacnianiu potencjału gospodarczego i obronnego Polski" - zaznaczył wiceszef MON.

Prezes radomskiej fabryki Adam Suliga podkreślił, że wybudowanie zakładu miało ogromne znaczenie dla rozwoju Radomia oraz jego mieszkańców. "Fabryka w ciągu kilku lat od chwili powstania stała się chlubą miasta, a marka +FB RADOM+ symbolem jakości polskiej myśli technicznej i przemysłu precyzyjnego znanym na całym świecie" - zaznaczył Suliga.

Wystawa eksponowana na Placu Jagiellońskim składa się z 24 plansz, na których umieszczono opatrzone komentarzami fotografie ukazujące najistotniejsze wydarzenia związane z historią fabryki.

"To swoistego rodzaju ilustrowany przewodnik po barwnych, a czasem dramatycznych dziejach zakładu, wpisanych w równie burzliwą najnowszą historię Polski, jak i Radomia" - powiedział jeden ze współautorów wystawy, historyk Przemysław Bednarczyk.

Ekspozycja ukazuje najważniejsze wydarzeniach z historii "Łucznika", od momentu, kiedy w 1923 r. zapadła decyzja o budowie zakładu, i gdy w 1925 roku fabryka ruszyła z produkcją.

Kolejne milowe kamienie w rozwoju zakładu - to zdaniem Bednarczyka - połowa lat 30. XX w. , kiedy rozpoczęła się produkcja legendarnej broni - pistoletu Vis wz. 35.

Historyk podkreślił, że ważnym i jednocześnie dramatycznym okresem w historii fabryki są czasy okupacji hitlerowskiej. Z zarządzanego wówczas przez Niemców zakładu wykradano pistolety Vis, wykorzystywane następnie w działalności konspiracyjnej. W odwecie, w październiku 1942 r., niemieccy okupanci przeprowadzili w Radomiu serię publicznych egzekucji, w trakcie których powieszono 50 osób. Większość ofiar związana była z radomską Fabryką Broni.

Zdaniem Bednarczyka najważniejszym okresem w powojennej historii jest początek lat 70. XX wieku, kiedy oprócz broni na dużą skalę rozpoczęła się w Radomiu produkcja cywilna, m.in. maszyn do szycia i do pisania. Zakłady Metalowe w Radomiu stały się wówczas największym na świecie producentem maszyn do szycia.

Trudne lata dla fabryki przyszły na przełomie lat 80. i 90 XX w. "Jednak +Łucznik+ niczym feniks z popiołów potrafił się odbudowywać zarówno po zniszczeniach wojennych, kiedy okupanci zrabowali jej mienie i zwożono je mozolnie z terenu Niemiec po roku 1945, jak i po okresie transformacji w 1989 r., kiedy istnienie zakładu było zagrożone ze względów ekonomicznych" - zaznaczył Bednarczyk.

W 2000 r. Zakłady Metalowe Łucznik i Agencja Rozwoju Przemysłu zawiązały spółkę Fabryka Broni "Łucznik"-Radom, która kontynuuje tradycję poprzednich radomskich producentów broni. Obecnie radomska fabryka jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie.

Ekspozycja na Placu Jagiellońskim w Radomiu będzie prezentowana do końca października.