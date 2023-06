Radom: Zainaugurowano połączenie lotnicze Radom - Warna

Pięć połączeń regularnych oferuje LOT z lotniska w Radomiu. We wtorek zainaugurowano pierwszy lot do Warny w Bułgarii. Pozostałe regularne kierunki z Radomia realizowane przez narodowego przewoźnika to: Rzym, Paryż, Tirana i Preweza.

"Na pokładzie samolotu do Warny oprócz pasażerów indywidualnych byli również klienci biura podróży Itaka i Biuro Podróży Nekera, dla którego był to lot inaugurujący obecność na lotnisku w Radomiu" - podało we wtorek Lotnisko Warszawa-Radom w mediach społecznościowych.

Obecnie loty z radomskiego portu lotniczego oferuje sześć biur podróży. Z Radomia można polecieć do Rzymu, Paryża, Tirany i Prewezy, Warny i Antalyi.

Zgodnie z zapowiedziami spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) w szczycie sezonu z lotniska w Radomiu wykonywanych będzie 38 operacji tygodniowo, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie.

Uroczyste otwarcie Lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia 2023 r. Tego samego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl