Radość kredytobiorców była przedwczesna. Członek RPP studzi oczekiwania

Na dyskusję o obniżkach stóp procentowych we wrześniu czy październiku jest za wcześnie. Ale być może zobaczymy wtedy jednocyfrową inflację i oby tak się stało - mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.

Oczekiwane ożywienie w polskiej gospodarce nie nadeszło i ono może się nie pojawić także w III kwartale, a na pewno nie takie silne jak wcześniej prognozowano - powiedział Ludwik Kotecki w rozmowie z Business Insider Polska.

Zbliżamy się do poziomu wzrostu PKB prognozowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy dla Polski, czyli 0,3 proc. To dużo gorsza perspektywa na ten rok i gorszy punkt startu w roku przyszłym. To zresztą jeden z powodów nowelizacji budżetu na ten rok. Choć Narodowy Bank Polski nie powinien narzekać - dodał członek Rady Polityki Pieniężnej.

Słabe makroekonomiczne otoczenie będzie sprzyjało dezinflacji

Według Koteckiego słabe makroekonomiczne otoczenie będzie sprzyjało dezinflacji, w znacznie większym stopniu niż się wydawało. "Choć oczywiście nie jest tak, że nie ma ryzyk dla zbyt wolnego i zbyt długotrwałego utrzymywania się inflacji" - zaznaczył Ludwik Kotecki.

Jego zdaniem bardzo dużym elementem ryzyka inflacji jest dynamika wzrostu wynagrodzeń. "Musimy bacznie obserwować, co się będzie działo z płacami w kolejnych miesiącach. Tu nie ma konsensusu wśród ekonomistów. Pomimo tego, że jesteśmy w stagnacji gospodarczej, wynagrodzenia nominalne rosną cały czas w dwucyfrowym tempie - podkreślił.

Zbyt szybkie obniżki stóp procentowych wydłużą dojście do celu inflacyjnego RPP

Jego zdaniem zbyt szybkie obniżki stóp procentowych wydłużą dojście do celu inflacyjnego RPP. "Przyjęta na ostatnim posiedzeniu RPP projekcja inflacji pokazuje, że przy stopie 6,75 proc. inflacja nie schodzi do celu nawet w 2025 r. Jeżeli byśmy obniżyli stopy, to moment dojścia do celu inflacyjnego jeszcze nam się wydłuży, przesunie na 2026 r. albo jeszcze późniejszy termin. Ile kosztuje inflacja, odczuwamy już na własnej skórze - powiedział Business Insider Polska Ludwik Kotecki.

"Najpierw inflacja w projekcji musi dojść do celu inflacyjnego NBP, który — przypomnę — wynosi 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc. Musimy to widzieć z prawdopodobieństwem nie 30-procentowym, ale 80-90-procentowym. Wtedy możemy myśleć o rozpoczęciu dyskusji o jakiejś bezpiecznej korekcie stóp procentowych - powiedział członek RPP.

Cała rozmowa z Ludwikiem Koteckim dostępna jest na portalu Business Insider.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl