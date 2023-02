Rafako: zawarcie ugody w ramach mediacji z Gaz-Systemem

Rafako i Gaz-System w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP zawarły ugodę dot. budowy gazociągu na odcinku Goleniów-Płoty i projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle - przekazało Rafako. W ramach ugody strony m.in. zrzekają się wszelkich roszczeń wobec siebie - dodano.

Jak poinformował we wtorkowym komunikacie giełdowym zarząd Rafako, w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doszło we wtorek do zawarcia ugody pomiędzy: Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu, PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ugoda dotyczy "zawartej pomiędzy Rafako jako wykonawcą i Gaz-Systemem jako zamawiającym umowy w przedmiocie projektu Goleniów-Płoty (+Umowa Goleniów-Płoty+)" i "zawartej pomiędzy konsorcjum w składzie Rafako i PBG Oil and Gas (...) jako wykonawcą oraz Gaz-System jako zamawiającym umowy w przedmiocie projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle (+Umowa Kędzierzyn+)".

Postanowienia ugody dotyczą m.in. "zrzeczenia się przez strony ugody wobec siebie, wszelkich roszczeń związanych z Umową Goleniów-Płoty i Umową Kędzierzyn oraz inwestycjami realizowanymi na podstawie tych umów, z wyjątkiem roszczeń wskazanych w ugodzie, które nie wpływają istotnie na prawa i obowiązki stron ugody".

Ponadto uzgodniono, że realizacja "Umowy Goleniów-Płoty" oraz "Umowy Kędzierzyn" zakończyły się z dniem 15 grudnia 2020 roku; potwierdzono, że wykonawca z Umowy Goleniów-Płoty i wykonawca z Umowy Kędzierzyn byli uprawnieni do otrzymania dotychczas zapłaconego przez Gaz-System wynagrodzenia z tych umów; Gaz-System był uprawniony do otrzymania i zaliczenia na poczet swoich wierzytelności odpowiednich kwot. Uzgodniono także sporne części wynagrodzeń.

Rafako poinformowało, że "ugoda, zgodnie z jej treścią, wejdzie w życie pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu powszechnego w przedmiocie zatwierdzenia ugody".

Jak podał na swojej stronie Gaz-System, wykonawcą robót budowlanych na odcinku Goleniów-Płoty w latach 2018-2020 była spółka Rafako. W grudniu 2020 r. zamawiający dokonał odstąpienia od umowy z Rafako "z przyczyn w całości leżących po stronie wykonawcy". Gaz-System naliczył łącznie 54,4 mln zł kar umownych. Wznowienie prac z nowymi wykonawcami nastąpiło z początkiem maja 2021 r.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Rafako to polska spółka dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w kraju i za granicą.

