Rafał Baniak: współpraca z rządem wokół programu szczepień przebiega do tej pory wzorcowo

Współpraca z rządem wokół programu szczepień przebiega do tej pory wzorcowo - powiedział w środę wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak podczas konferencji prasowej poświęconej programowi szczepień w firmach.

Baniak przypomniał, że wcześniej jego organizacja często krytykowała kwestie konsultacji z rządem, np. jeśli chodzi o proces stanowienia prawa. "Jeśli chodzi o program szczepień, ta współpraca przebiega do tej pory wzorcowo. Nie możemy narzekać na proces konsultacji, nasze wymogi techniczne zostały w zdecydowanej większości uwzględnione albo są uwzględniane" - powiedział.

Jak dodał Baniak, "działamy we wspólnym interesie - to interes rządu, naszego państwa, ale i samych pracodawców, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie". Podkreślił, że to co jest istotne, to włączenie w ten proces firm z sektora prywatnego z branży usług medycznych.

"Jesteśmy po obu stronach procesu i chcemy wyrazić gotowość ze strony tych firm, żeby się do procesu bardzo sumiennie włączyć" - poinformował Baniak.

