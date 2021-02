Rafał Brzoska i InPost to historia warta filmowego scenariusza

Po debiucie InPostu na amsterdamskiej giełdzie Rafał Brzoska, twórca i udziałowiec firmy, wskoczył do czołówki najbogatszych ludzi w Polsce. Jego udziały rynek wycenił na 5,6 mld zł. Dla firmy ze skomplikowaną przeszłością oznacza to powrót do biznesowej pierwszej ligi. Przed InPostem ciekawe perspektywy.

Druga wygrana bitwa

Fatalny kontrakt

Wyjście z parkietu

Perspektywy



- Nie chcę komentować tych niedorzecznych rankingów miliarderów. Akcje są dla mnie nadal tylko wirtualnym bogactwem. Kiedyś byłem bardzo wysoko na takich listach, ale potem wypadłem. To była lekcja pokory - powiedział w rozmowie z Bloombergiem.



Wydaje się, że Rafał Brzoska uczy się na błędach – poznał już gorycz porażki, wie już nie tylko jak się piąć na szczyt, ale też jak się z niego spada i jak się po upadku podnosi. To ważna i cenna nauka.

Przez rok spółka potroiła liczbę obsługiwanych miast, a miesięcznie dostarczała 2 mln przesyłek. Poczta Polska próbowała walczyć o swoje w sądzie, ale sprawę przegrała.Następnym krokiem w walce o rynek były paczkomaty – znane dziś powszechnie urządzenia. Wówczas jednak pomysł „bezobsługowego” nadawania i odbierania przesyłek wydawał się rewolucyjny. Powołana wspólnie z funduszem PineBreak spółka joint venture easyPack miała instalować paczkomaty na całym świecie. Plany były bardzo ambitne, a Rafał Brzoska jawił się jako wizjoner na fali.Inwestorzy kupowali akcje Integera i InPostu jak świeże bułeczki. Po debiucie akcje spółki kosztowały kilkanaście złotych; wraz z kolejnymi biznesowymi sukcesami grupy Rafała Brzoski ich wycena pięła się w górę, jesienią 2013 roku sięgając ponad 320 zł. Sam Brzoska trafił zaś - z majątkiem wycenianym na kilkaset milionów - na listę najbogatszych Polaków. To był szczyt dobrej passy grupy.Do pewnego momentu wszystko szło zgodnie z planem. W listopadzie 2013 roku Polska Grupa Pocztowa, z którą menedżer współpracował (a wkrótce ją przejął – za pośrednictwem InPostu), zdobyła kontrakt na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur.Kontrakt wzbudził kontrowersje, gdyż dotychczasowy dostawca - Poczta Polska - wskazywał, że PGP i InPost nie mają odpowiedniej infrastruktury, a wezwania do sądu trzeba odbierać niekiedy w kioskach lub osiedlowych sklepikach spożywczych.Prywatni operatorzy wygrali jednak wszelkie potyczki prawne – odwołania Poczty Polskiej nie przyniosły skutku.Paradoksalnie po tym sukcesie zaczął się powolny zjazd w dół. O kontrakcie z sądami wciąż było w prasie głośno – niekoniecznie w najlepszym kontekście. Na opinii o firmie ciążyły dyskusje, ile procesów odwołano na skutek błędów w doręczaniu pism przez niedoświadczonego operatora.Faktem jest jednak, że prywatni operatorzy zaoferowali cenę o 84 mln zł niższą, niż żądał niedawny monopolista - i to mimo tego, że Poczta Polska była zwolniona z podatku VAT! Rafał Brzoska przedstawiał to - nie bez racji - jako dowód, jak konkurencja na rynku obniża ceny.Atmosfera polityczna wobec kontraktu wciąż była jednak podła. Dwa lata później Poczta Polska odzyskała zyskowne zlecenie, oferując niższą cenę od konkurenta, bo 293,1 mln zł, gdy Polska Grupa Pocztowa (PGP) wyceniła swoją na 475,6 mln zł. Państwowy gigant odbił to sobie zresztą przy następnym kontrakcie w 2018 roku, gdy zaproponowałatrzykrotny wzrost ceny – 890 mln zł! W tym przetargu w 2018 Integer już nie startował...Przegrana w 2015 roku rywalizacja w kwestii obsługi pocztowej sądów i prokuratur była dla Rafała Brzoski ciosem. Ale jego grupa chwiała się na nogach już wcześniej. Obsługa kontraktu sądowego, chociaż w dłuższej perspektywie z pewnością bardzo intratna, była jednak kosztowna. Należało prędko stworzyć - lub przynajmniej przystosować - sieć punktów odbioru przesyłek.Ponadto biznes paczkomatowy nie rozwijał się tak szybko jak zakładano, a co za tym idzie - nie przynosił też spodziewanych profitów. Do 2016 roku w kilkunastu krajach miało się pojawić 16 tys. paczkomatów (na takim poziomie wyznaczono też próg opłacalności tego biznesu). Obietnicy nie udało się jednak zrealizować. Od 2014 roku Integer zaczął notować straty, a inwestorzy zaczęli się odwracać.Przegrana w walce o przesyłki sądowe była najgorszym, co się mogło Rafałowi Brzosce przytrafić – rozbudowana sieć punktów pocztowych traciła z dnia na dzień znaczną część obrotów. Kontrakt sądowy zapewniał InPostowi ponad 40 proc. przychodów.Poszukiwania inwestora branżowego tymczasem spełzły na niczym. Niewiele zmieniło również sytuację wprowadzenie w 2015 roku InPostu na warszawski parkiet. Rozczarowani kiepskimi wynikami spółek Brzoski inwestorzy nieufnie spoglądali na jego plany.InPost w te sytuacji zareagował, jak powinien: ogłosił restrukturyzację, zwolnienia grupowe, ograniczył usługi pocztowe jedynie do największych miast, by potem całkowicie zrezygnować z przesyłek listowych, skupiając się na rynku e-commerce. I chociaż ta ostatnia zmiana dziś znakomicie owocuje, wówczas jednak grupa Rafała Brzoski z konieczności nie opracowywała planów rozwoju, lecz strategię przetrwania.Spółki Brzoski zaczynały mieć problemy z obsługą zobowiązań. Na koniec 2016 roku Integer zameldował o stracie netto 196,4 mln zł, InPost – 160,3 mln zł. Już wtedy menedżer zalegał z płatnością odsetek od obligacji o wartości 60 mln zł, a w kolejnych miesiącach trzeba jeszcze spłacić kredyty na ponad 40 mln zł.W 2017 roku inwestorzy zostali postawieni przed wyborem: albo sprzedaż akcji w wezwaniu (po znacznie niższej cenie niż nabywali niespełna dwa lata wcześniej – w przypadku Integera cena w wezwaniu wyniosła 49 zł, InPost skupowano po 11 zł, gdy półtora roku wcześniej w debiucie można było je kupić za 25 zł), albo upadłość spółki. Fundusze kontrolowane przez Advent i twórca InPostu Rafał Brzoska skupili akcje i wycofali InPost (a także Integer) z obrotu giełdowego. Po cenie wykupu spółkę wyceniono na 121 mln zł.Jeszcze dwa miesiące przed wezwaniem, ogłoszonym, bo „spółka ma nóż na gardle”, snuł perspektywy na 2017 roku. Inwestorzy decyzje o sprzedaży akcji spółki musieli podejmować, nie znając wyników za 2016 – publikację raportu rocznego przesunięto bowiem na dwa dni po zakończeniu wezwania.Wycofanie z warszawskiego parkietu najwyraźniej wyszło spółce na zdrowie: amsterdamska giełda wyceniła ją na 10 mld euro, czyli ok. 45 mld zł – to imponujący wzrost wartości przez niespełna cztery lata!Jak do tego doszło? Po pierwsze: fundusze Adventu wyłożyły pieniądze na jej rozwój (co się okazało dobrą inwestycją – to one sprzedawały akcje InPostu w obecnej ofercie publicznej; właśnie dlatego ściągnęły spółkę z giełdy, by nie dzielić się oczekiwanymi zyskami).Łaskawszym okiem spoglądały na spółkę również banki, które - po ściągnięciu InPostu z giełdy - udzieliły jej ćwierćmiliardowego kredytu.O tym, że uzdrawianie spółki zakończyło się pełnym powodzeniem, świadczą ostatnie wyniki. Przychody InPostu po III kwartałach 2020 roku wzrosły do 1,67 mld zł - z 832,5 mln zł rok wcześniej. Operacyjna EBITDA zwiększyła się do 635,6 mln zł - z 230 mln zł przed rokiem.Oczywiście na pewno sporym impulsem był gwałtowny rozwój e-commerce spowodowany pandemią. Czy to oznacza, że gdy pandemia się skończy, spółkę Rafała Brzoski znowu mogą czekać kłopoty?Niekoniecznie – rynek e-commerce rozwija się bowiem dynamicznie od dłuższego czasu (a InPost z wydatnie i umiejętnie tego korzysta); pandemia jedynie to przyspieszyła.Po jej zakończeniu pewne nawyki konsumentów pozostaną – ostatni pandemiczny rok był dla wielu czasem odkrycia zalet kupna w internecie. Zapewne sklepy stacjonarne znowu się zapełnią, ale i rynek e-commerce będzie rósł, co dla InPostu jest zdecydowanie dobrą wiadomością.Firma Rafała Brzoski mocno się już zresztą osadziła na tym rynku. Ma umowę z Allegro, w ostatnich dniach podpisała również pięcioletnią umowę z Amazonem (a przypomnijmy, że firma Jeffa Bezosa ogłosiła, że wchodzi do Polski z całością swej oferty). Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach paczkomaty InPostu miały stać puste...Z drugiej strony można się jednak spodziewać walki o rynek. Pod koniec listopada dyrektor finansowy Allegro, Jon Eastick potwierdził, że firma chce stworzyć własną sieć automatów do odbierania paczek.- W 2021 roku planujemy przeprowadzić pilotaż. Dopiero w kolejnym kroku podejmiemy decyzję, czy rozwijać ten projekt - zapowiedział Eastick w rozmowie z PAP Biznes.Powodzenie tego pilotażu stwarza ryzyko, że w kilkuletniej perspektywie największa obecnie polska platforma e-commerce może odchodzić od umowy z InPostem, podpisanej we wrześniu ubiegłego roku na siedem lat (chociaż tu też wiele będzie zależało od szybkości rozwoju rynku).Może się pojawić nowy groźny konkurent - niedawno Alibaba, czyli właściciel AliExpress, zapowiedział, że zamierza rozwinąć działalność na rynku w Polsce i myśli o własnej sieci paczkomatów.Tak czy inaczej: przyszłość InPostu rysuje się jednak w jasnych kolorach. Ponieważ jednak - jak wspomnieliśmy - na horyzoncie pojawiają się kolejne wyzwania, dziś Rafał Brzoska podchodzi z dużym dystansem do swojego nagłego wzbogacenia się: zapytany o swój status nowego miliardera, Brzoska mówił o przeszłych wzlotach i upadkach.