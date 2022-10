Rafał Brzoska krytykuje pomysł "daniny Sasina": to uderzy w polskie firmy

Rafał Brzoska, prezes InPost krytykuje rządowe plany dot. podatku od nadmiarowych zysków. - Wierzę w mądrość polskiego rządu, gdyż taki podatek obciążałby rodzime firmy, które podatki płacą w Polsce, a premiowałby te, które zysków w Polsce nie pokazują - mówi Rafał Brzoska.

Po tym, jak rok temu Rafał Brzoska znalazł się w centrum medialnej burzy na temat optymalizacji podatków, jeden z najbogatszych Polaków znów wywołuje temat obciążania krajowych firm daninami.

InPost złożył sprawozdanie finansowe z którego wynika, że w 2021 r. zapłacił ponad 222 mln zł z tytułu podatku dochodowego.

Kwota ta wyższa o ponad 60 mln zł od podatku dochodowego wpłaconego przez wszystkie pozostałe firmy kurierskie prowadzące działalność w Polsce.

InPost jest notowany na giełdzie papierów wartościowych Euronext Amsterdam, ale - jak podkreśla spółka - polski oddział firmy od początku działalności odprowadza wszystkie zobowiązania do polskiego budżetu.

- Płacimy podatki tam, gdzie prowadzimy nasz biznes. Dlatego odprowadzamy je w Polsce i będziemy to robić w przyszłości. W 2021 roku do budżetu naszego kraju dołożyliśmy z tytułu samego podatku dochodowego ponad 222 mln zł. Aby lepiej zobrazować to, jak duża jest to kwota wystarczy powiedzieć, że starczyłaby ona na zakup 40 mln kg cukru lub 185 tys. ton węgla albo 440 średniej wielkości mieszkań w Warszawie czy też 20 dronów typu Bayraktar, tak potrzebnych dziś ukraińskiej armii - mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Przekonuje, że InPost jest największym płatnikiem wśród firm logistycznych działających w Polsce – wartość podatku dochodowego za ubiegły rok, jaki spółka odprowadziła do Skarbu Państwa, była wyższa o ponad 60 mln zł niż kwota wpłacona przez wszystkie pozostałe firmy z branży w ubiegłym roku.

- Te firmy to światowi giganci, obecni w Polsce od lat i płacący śladowe podatki od prowadzonej w Polsce działalności, na poziomie ułamka procentów przychodu, mimo że na poziomie swoim narodowym, w krajach pochodzenia, płacą miliardy euro podatku. Z tym, że w InPost kierujemy się zasadami patriotyzmu gospodarczego i zależy nam na tym, aby odwzajemniać się naszym klientom, poprzez dokładanie swojej cegiełki do zapewniania odpowiedniego standardu ich życia. Te pieniądze trafiają przecież m.in. na utrzymywanie szkół, przedszkoli czy remonty i budowę bezpieczniejszych dróg – podkreśla Rafał Brzoska.

Prezes InPost krytykuje rządowe plany dot. podatku od nadmiarowych zysków.

- Tym bardziej trudno mi uwierzyć w doniesienia dotyczące rządowych planów odnośnie podatku od nadmiarowych zysków, że ich intencją jest obniżanie konkurencyjności polskich przedsiębiorców, którzy są fundamentem polskiej gospodarki. Wierzę także w mądrość polskiego rządu, gdyż taki podatek jeszcze bardziej obciążałby rodzime firmy, które podatki płacą w Polsce, a premiowałby te, które zysków w Polsce nie pokazują i podatków w Polsce nie płacą lub płaca je na minimalnym poziomie - dodaje Rafał Brzoska.

Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 20 tysięcy paczkomatów w Polsce oraz Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce.

