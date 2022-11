Rafał Brzoska wskazał, co pozwoli przetrwać kryzys

Odpowiedzialny i doświadczony zarząd, poduszka finansowa oraz elastyczność w podejściu adaptacyjnym zmieniających się trendów pozwolą przetrwać trudne miesiące w branży spożywczej - uważa Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPostu oraz udziałowiec FoodWell.

Rafał Brzoska był jednym z prelegentów odbywającego się w Warszawie Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Jest on znaczącym udziałowcem spółki FoodWell, powstałej z połączenia Bakallandu i Purelli. FoodWell zamierza być liderem w kategorii zdrowych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem roślinnych składników. Jak mówi Brzoska, powstanie FoodWell to odpowiedź na potrzebę praktycznej implementacji wizji i świeżego spojrzenia na kwestie związane ze zdrową żywnością.

- Ja staram się ograniczać bieżące zaangażowanie w spółki znajdujące się w moim portfelu. Moją ideą jest dzielenie się doświadczeniem czerpanym z prowadzenia najważniejszego dla mnie biznesu, czyli InPostu. Zależy mi na tym, aby spółki znajdujące się u progu transformacji swojego modelu biznesowego z tradycyjnego na ten skierowany na e-commerce mogły opierać się na moim doświadczeniu. Kanały sprzedaży online postrzegam jako kluczowe dla rozwoju podmiotów z branży spożywczej - mówi Rafał Brzoska.

Trzy czynniki kluczowe do przetrwania kryzysu

Brzoska wskazał kluczowe elementy, jakie pozwolą przetrwać kolejne trudne kwartały.

- Moim zdaniem czwarty kwartał zarówno w branży retail, jak i FMCG będzie trudny, a cały rok 2023 będzie dużym wyzwaniem. Ten niesprzyjający okres przetrwają firmy ze stabilnym, długoterminowym finansowaniem, odpowiednią poduszką finansową oraz odpowiedzialnym zarządem i pionem menedżerskim. Dla takich podmiotów, jak Food Well ten moment to szansa, bo wiele firm skupi się na przetrwaniu, a my chcemy rozwijać biznes pod kątem intensyfikacji e-commerce, nie zapominając oczywiście o tradycyjnych kanałach sprzedaży - powiedział Brzoska.

- Pamiętajmy, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż 10 lat temu; teraz kluczem w branży spożywczej i handlowej jest rozwój kanałów e-commerce. Ten, kto nie patrzy na nowoczesny model handlu jako konieczność, będzie tracił. Trzeba więc być elastycznym i otwartym na zmieniające się trendy. Mamy jako branża sporo do wygrania, ale wymaga to odpowiednich umiejętności adaptacyjnych - dodał.

Jego zdaniem branża retail i FMCG wciąż kładzie zbyt duży nacisk na handel tradycyjny, nie doceniając znaczenia kanałów sprzedaży internetowej.

Odejście od spożywania mięsa w Polsce wcale nie jest abstrakcją

FoodWell specjalizuje się między innymi w produkcji mięsa z naturalnych zamienników. Brzoska wskazał, że Polacy są znani z tego, że łatwo i szybko się adaptują do nowości, wobec czego odejście od spożywania mięsa jest jak najbardziej prawdopodobne.

- Dostrzegam to, że Polacy chcą odejść od spożywania mięsa, włączyć zamienniki do diety, zdrowe i bardziej przyjazne dla środowiska. Co ważne, świadomość polskiego konsumenta rośnie szybciej niż średnia europejska. Według danych Komisji Europejskiej w 2030 roku żywność ekologiczna pochodząca z zamienników mięsa powinna stanowić 25 proc. wszystkich upraw, dziś to średnio 8 proc., a w Polsce około 3,5 proc. - wyliczał prezes i założyciel InPostu.

Zwrócił on również uwagę, że produkcja kotleta schabowego z zamienników wydziela 11 razy mniejszą emisję niż normalny schabowy.

