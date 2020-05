Rafineria Lotosu w kwietniu br. wykorzystała 98 proc. swoich mocy wytwórczych

W kwietniu br., mimo epidemii, rafineria spółki wykorzystała 98 proc. swoich mocy wytwórczych - poinformowała w czwartek Grupa Lotos.

"Dane za kwiecień pokazują, że potrafimy bardzo dobrze odnaleźć się w obecnej sytuacji. Pamiętajmy, że to pierwszy miesiąc w całości dotknięty skutkami pandemii" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Lotosu Paweł Jan Majewski.

Grupa poinformowała, że w kwietniu 2020 r., porównując dane do analogicznego miesiąca 2019 r., jej rafineria wyprodukowała o 8 proc. więcej olejów napędowych, jednocześnie praktycznie niwelując produkcję paliwa lotniczego. Podkreśliła, że było to natychmiastowe dostosowanie do drastycznie ograniczonego ruchu lotniczego.

"Mamy bardzo zaawansowaną technologicznie rafinerię oraz wybitnych specjalistów zarówno w obszarze produkcji, jak i handlu. Dzięki ich umiejętnościom i doświadczeniu, przy odpowiedniej optymalizacji, nasz zakład pracował bez zakłóceń produkując te produkty, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku" - dodał prezes.

Spółka podała, że nieznaczne wahania objęły produkcję benzyny (-3 proc. r/r) oraz benzyny surowej (+2 proc. r/r). Dodała, że w kwietniu jej rafineria wyprodukowała też 10,7 tys. ton (-50 proc. r/r) LPG oraz 72,3 tys. ton (-59 proc. r/r) tzw. produktów ciężkich (w większości komponentów asfaltowych). Oceniła, że pokazuje to, że kluczowa instalacja Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja - PAP) czyli instalacja opóźnionego koksowania (DCU) "pracuje na pełnych obrotach".

