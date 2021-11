Rail Baltica: modernizacja wiaduktu pod Białymstokiem, problemy w ruchu lokalnym

Rozpoczęła się modernizacja wiaduktu kolejowego w Klepaczach (pow. białostocki) realizowana w ramach inwestycji na odcinku Białystok-Czyżew międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. W związku z tymi pracami zamknięta została ważna dla ruchu lokalnego ulica przebiegająca pod wiaduktem.

Mieszkańcy części miejscowości znajdującej się za wiaduktem muszą od środy korzystać z objazdów - albo przez Niewodnicę, albo przez Horodniany. PKP Polskie Linie Kolejowe nie podały informacji, na jaki czas wprowadzono wymuszone względami bezpieczeństwa zmiany w organizacji ruchu.

"Prace przy modernizacji wiaduktu w Klepaczach planowane są do zakończenia modernizacji odcinka Czyżew-Białystok w 2023 roku" - zaznaczył Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Przebudowa wiaduktu - nad ulicą Kolejową i przepływającą obok rzeką - powiązana jest z modernizacją infrastruktury kolejowej na remontowanym odcinku Białystok-Czyżew. Łotowski dodał, że budżet prac przy wiadukcie w Klepaczach to część ogólnej kwoty kontraktowej, czyli 3,4 mld zł.

Po modernizacji wiadukt zapewni sprawny ruch pociągów oraz wygodne i bezpieczne przejazdy samochodów. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF "Łącząc Europę" - (Connecting Europe Facility - CEF).

Odcinek Czyżew-Białystok Rail Baltica to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w województwie podlaskim; łącznie ma być tam ponad trzydzieści wiaduktów. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok. W ramach tej inwestycji szlak zostanie przebudowany w taki sposób, by możliwa była tam jazda z prędkością do 200 km/h w przypadku pociągów osobowych oraz 160 km/h - w przypadku towarowych.

