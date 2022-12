Rainbow Tours spodziewa się poprawy w ruchu turystycznym

Biuro podróży Rainbow Tours podało dane dotyczące przedsprzedaży wyjazdów turystycznych na przyszły okres letni. Widoczny jest znaczący wzrost zainteresowania wycieczkami.

Biuro podróży Rainbow Tours poinformowało, że przedsprzedaż imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2023" - wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik przyszłego roku według stanu rezerwacji na dzień ostatni dzień listopada wyniosła 85 551 osób.

W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej oznacza to wzrost przedsprzedaży aż o 21 proc. Wówczas przedsprzedaż wyniosła bowiem 70 685 osób.

Znaczący wzrost przedsprzedaży oznacza, że klienci nie obawiają się już koronawirusa. W poprzednich latach to właśnie epidemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie sprzedaży wycieczek i wczasów.

Spółka Rainbow Tours powstała w 1990 roku. Obecnie to drugi co do wielkości touroperator w Polsce. Od 9 października 2007 spółka jest notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

