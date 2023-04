Ranga gości wzmocniła przekaz XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego już za nami. Po raz kolejny markę największej gospodarczej debaty w Europie Centralnej umocniła ranga uczestniczących w wydarzeniu gości z całego świata i wielowątkowość poruszanych tematów.

Około 11 tys. uczestników stacjonarnych i 7 tys. śledzących debaty online, ponad 1200 prelegentów i prawie 170 sesji tematycznych, 235 partnerów i sponsorów oraz 650 przedstawicieli mediów – skala zakończonego właśnie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znajduje odzwierciedlenie nie tylko w statystykach. Po raz kolejny markę największej gospodarczej debaty w Europie Centralnej umocniły: ranga uczestniczących w wydarzeniu gości z całego świata i wielowątkowości tematów, jakie poruszono przez trzy dni merytorycznych debat i kuluarowych spotkań.

Pięć głównych nurtów tematycznych pozwoliło na wnikliwe i merytoryczne debaty

Kluczem do przygotowania tytułów prawie 170 sesji w ramach tegorocznego Kongresu było wyjście od pięciu głównych nurtów tematycznych: nowy układ geopolityczny, podyktowany między innymi toczącą się w Europie wojną; przyszłość i odbudowę walczącej z agresją rosyjską Ukrainy; zielona transformacja gospodarki; transformacja sektora energii oraz postępująca rewolucja technologiczna.

- Europejski Kongres Gospodarczy ma być w naszym zamierzeniu platformą rozmowy, bo biznes to rozmowa właśnie. Jeśli przez trzy dni w jednym miejscu spotyka się kilkanaście tysięcy osób, to jest to pole do bardzo konstruktywnych wniosków, projektów, inwestycji, budowania relacji. Tworząc program wydarzenia, po raz kolejny postawiliśmy na tematy, które są dzisiaj najbardziej newralgiczne – tych, o których trzeba rozmawiać, radykalnie przybyło - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

EEC to nie tylko rozmowy, to także konkursy, gale, podsumowania rankingów

Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wyłoniono m. in. laureatów Rankingu Zielonych Inicjatyw, pośród których znaleźli się: Województwo wielkopolskie i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica koło Kalisza, Euros Energy i Veolia, Hydropolis, Respect Energy i Goldbeck Solar oraz Polska Sieć Handlowa Lewiatan. Przyznane zostały również nagrody w konkursie Inwestor bez Granic. Wśród laureatów znaleźli się: Arctic Paper, Mercedes-Benz, Play P4, PepsiCo, Elemental Holding, LPP, Blik, Grupa Polmlek, oraz Tele-FONIKA Kable.

Ogłoszono też zwycięzców konkursu EEC Startup Challenge. Zostali nimi: Biostra, Parkcash, Zonifero, Magly oraz Diagendo.

Kongresowi towarzyszyło po raz kolejny Europejskie Forum Młodych Liderów – trzydniowy cykl debat i spotkań młodych uczestników z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, pełen wystąpień ekspertów oraz inspirujących warsztatów.

- Przez te trzy dni usłyszeliśmy wiele głosów, że Katowice i Międzynarodowe Centrum Kongresowe to bardzo dobre miejsce na tego rodzaju spotkanie. To tu są ogłaszane kluczowe inwestycje, tutaj – na mieście i regionie – ogniskuje się uwaga zarówno kilkunastu tysięcy osób obecnych podczas Kongresu na miejscu, a także tysięcy śledzących debaty online. To, co warte podkreślenia, to również kongresowy networking, który jest bardzo rozbudowany – biznesmeni, którzy się u nas spotkali, deklarowali, że mają umówione spotkania na najbliższe dwa miesiące. Jaki będzie XVI Europejski Kongres Gospodarczy? Na pewno będziemy dążyć do jeszcze większego umiędzynarodowienia Kongresu i, jak zawsze, stawiać na jakość naszej debaty - podsumowuje Wojciech Kuśpik.

W trzeci dzień Kongresu do Katowic przyjechał Prezes Rady Ministrów RP, Mateusz Morawiecki, który ogłosił inwestycję Microsoftu w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, o wartości 1 mld dolarów.

