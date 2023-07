Ranking drożyzny. Pod względem wzrostu cen w UE przeganiają nas tylko Węgrzy

Ceny towarów i usług w Polsce wciąż są jeszcze konkurencyjne na tle Europy Zachodniej czy najbogatszych krajów globu. Stopniowo przesuwamy się jednak w rankingu.

W Polsce dużo tańsze od unijnej średniej mamy przede wszystkim ceny utrzymania domu i samochodu, czyli: czynsz, wodę, ścieki, prąd, gaz, benzynę i olej napędowy. To wszystko jest tańsze od średniej w UE o 56,2 proc.

O ponad 50 proc. tańsze od średniej dla UE są w Polsce jeszcze usługi zdrowotne, w tym o 53,9 proc. usługi szpitali.

Utrzymujemy pozycję trzeciego najtańszego kraju Unii za Rumunią i Bułgarią, ale zbliżamy się według danych Eurostatu do Węgier.

42 proc. średniej w USA. Taki był poziom cen w Polsce w 2022 r. według najnowszych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), a konkretnie z najnowszych szacunków wskaźnika parytetu siły nabywczej pieniądza w poszczególnych krajach.

- Innymi słowy, ceny mamy średnio niższe o 58 proc. niż w największej gospodarce świata - tłumaczy serwis Business Insider.

W Polsce taniej niż w USA, Norwegii, a także Barbadosie i Sudanie Południowym

Business Insider informuje, że 2022 r. Polska była na 81. miejscu na 193 kraje z najniższym poziomem cen analizowane przez MFW i nawet awansowaliśmy z 95. w 2021 r., czyli wyprzedziliśmy aż 14 krajów, choć inflacja u nas przecież szalała.

Jednak w 2023 r. mamy spaść na 84., w kolejnym na 87., a w 2028 r. na 92. miejsce. To jednak wciąż pierwsza połowa światowej stawki.

Nieco niższe ceny od Polski — na poziomie 41 proc. amerykańskich — mają Węgrzy i Rumuni. Nieco wyższe od naszych ceny mają: RPA, Gujana, Serbia i Bułgaria.

Business Insider wskazuje, że najdroższym krajem świata jest Norwegia, gdzie ceny są o 36 proc. wyższe niż w USA, a zarazem wyższe o aż 222,5 proc. niż w Polsce.

Kolejne wśród najdroższych są Barbados, Wyspy Marshalla, Sudan Południowy, Islandia i Mikronezja. W tych krajach ceny są o ponad 160 proc. wyższe niż w Polsce.

Na drugim biegunie jest Tadżykistan, najtańszy kraj świata, gdzie ceny są o 48,8 proc. niższe niż w Polsce. O ponad 40 proc. taniej jest jeszcze w Mjanmie, Iranie, Laosie, Sri Lance, Uzbekistanie, Sierra Leone, Sudanie i Pakistanie. O ponad 30 proc. taniej jest np. w: Turcji, Egipcie i Indiach.

Z naszych sąsiadów tańsza o 16,2 proc. jest Białoruś, o 18,3 proc. Ukraina. Słowacja jest o 25,8 proc. droższa, Czechy o 32,9 proc., Niemcy o 81,2 proc., a zamorski sąsiad Szwecja o aż 102,2 proc.

Wśród najtańszych krajów świata najwięcej jest tych z Afryki i Azji. Z krajów europejskich jest to Turcja z cenami o 35,7 proc. niższymi od polskich.

W Polsce jest tanio także na tle Unii Europejskiej

Business Insider zwraca uwagę, że aby sprawdzić, które konkretnie ceny mamy niższe niż w innych krajach, tj. których towarów i usług, trzeba sięgnąć do danych Eurostatu. Porównanie dotyczy tylko krajów europejskich. Tu polskie ceny oszacowano za 2022 r. na 58,5 proc. średniej unijnej — wynika z porównania parytetu siły nabywczej pieniądza w krajach Europy przygotowanego przez Eurostat.

Utrzymujemy w ten sposób co prawda pozycję trzeciego najtańszego kraju Unii za Rumunią i Bułgarią, ale zbliżamy się według danych Eurostatu do Węgier (wg danych MFW Węgry już w ub.r. były tańsze niż Polska, ale Bułgaria droższa). W Europie, tj. z uwzględnieniem m.in. Turcji, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i krajów bałkańskich, zajmujemy 11. miejsce.

Co konkretnie mamy dużo tańsze od unijnej średniej? Przede wszystkim ceny utrzymania domu i samochodu, czyli: czynsz, wodę, ścieki, prąd, gaz, benzynę i olej napędowy. To wszystko jest tańsze od średniej w UE o 56,2 proc. Z tym zastrzeżeniem, że jeszcze w 2022 r. było o 60 proc. tańsze. W ciągu pięciu miesięcy nadrobiliśmy do Unii aż 3,8 pkt proc., bo u nas ceny domowo-samochodowe rosły o 7,6 proc. od końca ub.r., a w Unii malały o 1,6 proc.

Prąd, gaz, żywność i obuwie - to wciąż mamy tanie

Na spadku różnicy najbardziej zaważyły ceny prądu, gazu i paliw samochodowych, które u nas podrożały od początku roku o 10 proc., a w Unii taniały o 6,9 proc. W rezultacie, choć są one wciąż u nas niższe od średniej unijnej, to tylko o 21,3 proc., podczas gdy w 2022 r. były niższe o 32,5 proc., tj. nadrobiliśmy aż 12,2 pkt proc.

O ponad 50 proc. tańsze od średniej dla UE są w Polsce jeszcze usługi zdrowotne, w tym o 53,9 proc. usługi szpitali. I w przypadku tych ostatnich doszło do drugiego najwyższego (po prądzie, gazie i paliwach) wyrównania do Unii w tym roku, bo zbliżyliśmy się do średniej unijnej o 6 pkt proc.

Nadrabialiśmy dystans też w przypadku cen obuwia. Te jeszcze w 2022 r. były o 9,6 proc. tańsze niż średnio we wspólnocie, a teraz są tańsze już tylko o 6,4 proc.

Business Insider podsumowuje, że z żywności najtańsze w porównaniu z Unią mamy mięso, które kosztuje średnio o 34,3 proc. mniej od średniej dla 27 krajów. Tańszy jest też chleb (o 26,7 proc.), owoce i warzywa (o 25,2 proc.) oraz używki: alkohol i tytoń (o 26 proc.). Najbliżej średniej unijnej mamy alkohole (o 5,7 proc. tańsze niż średnio w UE), napoje bezalkoholowe (o 9,2 proc.) oraz ryby (o 11,9 proc. tańsze).

Więcej o cenowej mapie świata pisze Business Insider Polska.

