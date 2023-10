Ranking najlepszych ubezpieczycieli

TUW Polski Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych zwyciężył w prestiżowym rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, zorganizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Został najwyżej oceniony wśród wszystkich ubezpieczycieli w Polsce i wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Prawie połowa wyróżnień dla Grupy PZU, na czele ubezpieczenia wzajemne w TUW PZUW

Opierają się na współpracy ubezpieczonych i dają możliwość otrzymania z powrotem części składki

Atutem jest pomoc w minimalizowaniu ryzyka i wsparcie w komunikacji kryzysowej

Aż pół miliona Polaków korzysta z usług w ramach tzw. partnerstw strategicznych rozwijanych przez TUW PZUW

– Budujemy przewagi konkurencyjne, które odróżniają nas od innych ubezpieczycieli. To wsparcie dla ubezpieczonych w identyfikowaniu i minimalizowaniu ryzyka oraz w komunikacji kryzysowej, partnerstwa strategiczne i ubezpieczenia zdrowotne wraz z medycyną pracy. Na takich nowatorskich inicjatywach opieramy swój rozwój – deklaruje prezes zwycięskiego towarzystwa TUW PZUW Rafał Kiliński.

Sukces ubezpieczeń wzajemnych

Redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” porównała prawie 60 działających na polskim rynku zakładów ubezpieczeniowych pod względem skali biznesu, bezpieczeństwa i rentowności oraz dynamiki wzrostu w poszczególnych kategoriach. Aż pięć z 12 wyróżnień trafiło do Grupy PZU, do której należy też zwycięzca rankingu TUW PZUW.

To największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i jedyne, które szczyci się międzynarodową oceną ratingową świadczącą o jego wiarygodności. Ubezpiecza przedsiębiorstwa, podmioty lecznicze, samorządy oraz instytucje publiczne i kościelne.

– Ostatni rok był dla nas rokiem rekordów. Rekordowy był przypis składki – ponad miliard złotych zebraliśmy na dwa lata przed planem. Rekordowe były zwroty składki dla ubezpieczonych, które świadczą o tym, że formuła ubezpieczeń wzajemnych się sprawdza i przynosi wszystkim wspólne korzyści. Rekordowe było zaangażowanie pracowników – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Jak podkreśla, Towarzystwo osiągnęło spektakularne wyniki w ciągu zaledwie siedmiu lat. – Per aspera ad astra. Przez trudy do gwiazd. I to w sensie dosłownym. Prestiżowe wyróżnienie – Gwiazdę Ubezpieczeń – okupiliśmy wielkim trudem. Nie marzyliśmy nawet o takich zaszczytach, gdy siedem lat temu wystawialiśmy pierwszą polisę – przyznaje.

Składka wraca

Ubezpieczenia wzajemne opierają się na współpracy ubezpieczonych, a nie działalności dla zysku. Są formą ubezpieczeniowej spółdzielczości. Ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. – Dostają zaoszczędzone ze składek pieniądze, jeżeli ich wynik techniczny jest pozytywny, nie ma zbyt wielu szkód albo ich rozmiary są niewielkie – mówi prezes TUW PZUW.

W tym roku zwroty składek dla ubezpieczonych w TUW PZUW wyniosły aż 1,6 mln zł. Otrzymała je z powrotem połowa uprawnionych. – Kluczowa jest troska o bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka. Chcemy uświadamiać ubezpieczonym, że jeżeli pracują nad ryzykiem, to mogą na koniec liczyć na „nagrodę” właśnie w postaci zwrotu części składki – wyjaśnia Rafał Kiliński.

TUW PZUW służy przy tym szerokim wsparciem. Prowadzi bezpłatne audyty bezpieczeństwa mające na celu ograniczanie ewentualnych zagrożeń. Wspiera swoich członków w działaniach prewencyjnych. Na tym buduje swoją rynkową przewagę. – Ilość majątku do ubezpieczenia jest ograniczona i każde z kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeń na rynku chce ten majątek ubezpieczać. Nie każdy jednak jest w stanie dostarczyć usługi, które my dostarczamy – zaznacza prezes Kiliński.

Minimalizowanie ryzyka

Jako przykład podaje ubezpieczenia podmiotów medycznych. Oceną ryzyka w tych placówkach zajmuje się wyspecjalizowany zespół TUW PZUW. To lekarze z wieloletnim doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym. – Badają zagrożenia i związane z tym potrzeby na miejscu, w szpitalu. Wskazują słabe punkty i wydają zalecenia, co zmienić, aby poprawić bezpieczeństwo – tłumaczy Rafał Kiliński.

Lepsza analiza ryzyk pozwala na to, aby im lepiej zapobiegać, a w konsekwencji także oferować ubezpieczonym niższą składkę. Taki cel mają też liczne, finansowane przez TUW PZUW, szkolenia. – Służą podnoszeniu kwalifikacji lekarzy i personelu medycznego. Przekładają się na lepszą opiekę nad pacjentami i ograniczenie liczby zdarzeń niepożądanych – dodaje.

A jeśli pojawiają się problemy, Towarzystwo angażuje się w ugodowe rozwiązywanie sporów z poszkodowanymi i wspiera szpitale w komunikacji kryzysowej. – Doradzamy, jak komunikować się z pacjentami i otoczeniem, także z mediami – wyjaśnia prezes.

Do lekarza bez czekania

Jednym z najprężniej rozwijający się obszarów działalności TUW PZUW są ubezpieczenia zdrowotne. – To pakiety medyczne dla pracowników naszych klientów. Pracownicy i ich rodziny mogą korzystać z opieki medycznej w ponad 2500 przychodniach należących do sieci PZU Zdrowie. Taka liczba placówek, a co za tym idzie lekarzy, skraca do minimum czas oczekiwania na poradę. Na wizytę u internisty czeka się nie dłużej niż dwa dni, u specjalisty do pięciu dni, a porada telemedyczna jest dostępna niemal od ręki – mówi prezes Kiliński.

TUW PZUW oferuje pracodawcom także usługi w dziedzinie medycyny pracy. – Bierzemy na siebie ciężar organizacji tych badań, a pracodawca nie musi podpisywać umowy z kilkoma czy kilkunastoma podmiotami – wyjaśnia prezes.

Pomoc w domowych problemach

Towarzystwo z sukcesem rozwija także tzw. partnerstwa strategiczne, czyli affinity. – Chodzi o ubezpieczenia dla klientów naszych klientów. Dzięki nim korporacyjni klienci TUW PZUW, np. dostawcy prądu czy gazu, mogą oferować swoim indywidualnym odbiorcom dodatkowe usługi – przykładowo ubezpieczenia na wypadek domowych awarii. Oznacza to, że Kowalski, który jest klientem dostawcy energii, może na przykład skorzystać z usług hydraulika, kiedy pęknie rura w jego mieszkaniu – mówi Rafał Kiliński.

Pomysł chwycił. – Nawiązaliśmy partnerstwa strategiczne z niemal wszystkimi dostawcami mediów i nie tylko. Z naszych usług korzysta już jakieś pół miliona Polaków. To perspektywiczna dziedzina, a my wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby dalej dynamicznie się rozwijać. Formuła partnerstw strategicznych, obok ubezpieczeń zdrowotnych, to dla nas przyszłość i pomysł na dalszy rozwój – podsumowuje prezes TUW PZUW.