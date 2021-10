Oto najpopularniejsze samochody. Jest ranking

Największą popularnością w sieci cieszyły się od stycznia do września br. auta elektryczne Tesla; w toczących się dyskusjach wspominane były najczęściej i odnotowano na ich temat ponad 129 tys. wzmianek - wynika z rankingu opracowanego na podstawie danych zebranych w polskim internecie.

Według danych zebranych w polskim internecie przez SentiOne, od stycznia do września 2021 r. największą popularnością w sieci cieszyły się auta zaprojektowane przez koncern Elona Muska. "Należąca do niego Tesla, w bieżącym roku wspominana była w toczących się w sieci dyskusjach najczęściej i odnotowano na jej temat ponad 129 tys. wzmianek. Na drugim miejscu znalazło się Audi e-tron z liczbą 13,2 tys. wzmianek (7,8 proc.), a podium zamknął Volkswagen id.3 (5,4 proc. i 9,1 tys. wzmianek)" - wskazano we wtorkowej informacji firmy SunSol.

Dodano, że na kolejnych miejscach znalazły się Hyundai Kona (2,9 proc.), BMW i3 (2,3 proc.), Mazda mx-30 (1,9 proc.), Mercedes EQC (1,12 proc.), Jaguar i-pace (1,11 proc.) oraz Opel Corsa-e (0,5 proc.).

SentiOne postanowiło też sprawdzić, jak dostępne w Polsce auta elektryczne postrzegane są przez internautów. "Największą ich przychylnością cieszy się Mercedes EQC, o którym odnotowano najwięcej, bo 16,1 proc. pozytywnych wzmianek. Biorąc pod uwagę ilość pozytywnych i negatywnych wzmianek, najwięcej emocji budzi Mazda MX-30 Opel Corsa-e i wspomniany Mercedes EQC" - czytamy.

Zwrócono uwagę, że samochody elektryczne coraz liczniej zaczynają pojawiać się na polskich drogach, co oznacza, że rośnie także zapotrzebowanie na odpowiednią infrastrukturę. Mimo iż co roku odnotowuje się większą liczbę stacji ładowania elektrycznych pojazdów, to jest ich wciąż mało - ocenił cytowany we wtorkowej informacji prezes SunSol Michał Kitkowski. Dodał, że według ostatnich danych w I kw. tego roku liczba ogólnodostępnych punktów ładowania aut elektrycznych, w stosunku do roku 2020, wzrosła o 5 proc., a np. w Niemczech o 10 proc.

"Łącznie w Polsce, według danych za sierpień 2021 r. opublikowanych przez PZPM i PSPA, dostępnych jest ponad 3 tys. punktów ładowania. U naszych zachodnich sąsiadów ich liczba sięgnęła już 40 tys." - zaznaczył Kitkowski.