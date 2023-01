W poniedziałek o godz. 6.40 złoty tracił 0,07 proc. do euro, które kosztowało 4,68 zł. Rosły też notowania dolara amerykańskiego o 0,19 proc., do 4,38 zł. oraz franka szwajcarskiego o 0,16 proc., do 4,74 zł.

W piątek po godz. 17 euro kosztowało 4,68 zł, dolar - 4,38 zł, a frank szwajcarski był wyceniany po 4,74 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl