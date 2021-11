Raport: 30 proc. polskich e-konsumentów zaplanowało zakupy na tegoroczny Black Friday

Ponad 30 polskich e-konsumentów zaplanowało już zakupy na tegoroczny Black Friday - poinformowała firma badawcza Advox Studio. Wskazano, że czynnikiem najbardziej zachęcającym klientów do przeprowadzenia transakcji jest obniżka cen.

W raporcie powołano się na dane Izby Gospodarki Elektronicznej, z których wynika, że 8 na 10 osób robiących zakupy przez internet dostrzega problemy w działaniu sklepów internetowych i nie jest do końca usatysfakcjonowanych zakupami online. Napisano, że ponad 30 proc. e-konsumentów zaplanowało już zakupy na najbliższy Black Friday, a ponad połowa respondentów specjalnie czeka z zakupami na promocje w ostatni piątek listopada. Jednak - jak zaznaczono - większość zamierza korzystać tylko z przecen drogich produktów.

Napisano, że chociaż Black Friday powstał z myślą o sklepach stacjonarnych, a sklepy internetowe mają swój przypadający trzy dni później Cyber Monday, to w Polsce zwyczaj ten przyjął się przede wszystkim w internecie. Z badań wynika, że tylko niespełna 9 proc. respondentów uważa, że sklepy stacjonarne oferują lepsze czarnopiątkowe promocje, 25 proc. uważa, że na dobre okazje można trafić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, a 36 proc. jest zdania, że sklepy internetowe wygrywają. Wskazano też, że spośród osób, które korzystają z czarnopiątkowych promocji, ponad 60 proc. robi zakupy zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Wyłącznie przez internet z przecen korzysta 30 proc. respondentów.

Napisano, że czynnikiem najbardziej zachęcającym klientów do przeprowadzenia transakcji w Black Friday jest obniżka cen. Na drugim miejscu znalazły się dodawane do zamówień gratisy, a na trzecim - darmowa wysyłka. Na czwartym miejscu wśród zachęt badani wskazywali rabat na kolejne zakupy, natomiast najmniej atrakcyjne są punkty lojalnościowe.

"Black Friday 2020 był zdecydowanie lepszy od wcześniejszych edycji. Według danych różnych platform zakupowych wartość transakcji w sklepach zwiększyła się o 53 proc., a globalna sprzedaż osiągnęła wartość 270 mld dolarów" - wskazał CEO Advox Studio Rafał Gadomski.

Zaznaczył przy tym, że nawet najlepsza strategia marketingowa nie zadziała bez podstawy, jaką jest dobrze działająca platforma e-commerce. Dodał, że przed rozpoczęciem opracowywania strategii promocji, ustalania wysokości rabatów oraz typowania produktów, warto zacząć od optymalizacji strony.

Jak wynika z raportu, intuicyjna strona internetowa ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia e-biznesu - zwraca na to uwagę niemal 30 proc. kupujących. Natomiast 61 proc. kieruje się ceną produktu oraz szybką i przewidywalną dostawą (60 proc. badanych). Ponad 40 proc. osób zwraca również uwagę na dostępność wielu opcji płatności.

Wskazano, że zaledwie w przypadku niecałych 10 proc. na wybór sklepu wpływa odpowiednio dopasowana reklama. Dodano, że aż 43 proc. respondentów nie ufa reklamom w internecie, a 34 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

"Wyskakujące na stronach www reklamy są też najbardziej irytującym elementem zakupów online dla blisko 40 proc. badanych. Jednocześnie ponad jedna trzecia osób przyznaje, że właśnie z reklam na stronach czerpie wiedzę o ofertach sklepów internetowych" - podano w raporcie.

Napisano, że w Polsce z mediów społecznościowych korzysta 25,9 mln osób, a więc blisko 70 proc. populacji kraju. Znajduje to swoje odbicie również w e-commerce - już niemal połowa internetowych konsumentów o ofertach e-sklepów dowiaduje się z reklam w mediach społecznościowych. Blisko 40 proc. polega na poleceniach rodziny i znajomych. Dla 25 proc. źródłem wiedzy są maile reklamowe.

Mimo braku zaufania do reklam, dla ponad 70 proc. respondentów oferty dopasowane do ich zainteresowań i potrzeb stanowią zachętę do podjęcia decyzji o zakupie. Blisko 70 proc. badanych zwraca również uwagę na recenzje produktów publikowane na stronie sklepu - wskazano w raporcie.

Raport "Jak Polacy korzystają ze sklepów internetowych 2021" powstał na podstawie wyników badania zrealizowanego metodą CAWI przez firmę badawczą w dniach 13-20 września 2021 na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

