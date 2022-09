Raport: 40 proc. Polaków nie planuje większych wydatków tej jesieni

40 proc. Polaków nie planuje większych wydatków tej jesieni - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji". Wśród respondentów planujących większe wydatki, co czwarty zainwestuje w remont domu lub mieszkania.

Jak wynika z przekazanego PAP badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji", większych jesiennych wydatków nie planują zarówno kobiety, jak i mężczyźni (w obu grupach po ok. 40 proc. wskazań). Rezygnację z wydatków deklarują zwłaszcza emeryci, wśród których połowa tak zadeklarowała, tuż za nimi są 40-49 latkowie z wynikiem 45 proc.

Wstrzymywać się od większych zakupów jesienią będą najczęściej respondenci ze średnich miast od 50 do 250 tys. mieszkańców (55 proc.) Kielce czy Rzeszów (55 proc.) oraz metropolii jak Warszawa, Wrocław i Kraków (45 proc.). Wśród zarabiający do 1 999 zł netto, dużych wydatków nie planuje 59 proc. pytanych - podano.

Jak wskazano, Polacy jesienią wyraźnie zamierzają ograniczać się do niezbędnych wydatków. Co jedenasty ankietowany przeznaczy więcej pieniędzy na zakup lub naprawę samochodu i odświeżenie swojej szafy (9 proc.) Tylko 5 proc. zamierza zainwestować w sprzęt elektroniczny, a 4 proc. w wymianę mebli.

Według Renaty Wrzaskowskiej z Santander Consumer Bank, inflacja i związana z nią niepewność sprawiają, że wiele osób rezygnuje z większych zakupów tej jesieni. "Ci, którzy chcą wydać więcej ograniczają się natomiast do remontu domu lub mieszkania czy wyjazdu urlopowego. Odnowienie swojego M planuje 29 proc. ankietowanych w grupie 30-39 latków i 30 proc. zarabiających między 5 000 a 6 999 zł na rękę. Za to na późny urlop wybierze się co piąty respondent przed czterdziestym rokiem życia i 24 proc. badanych z dochodami od 7 000 zł w górę" - wskazała.

Badanie zostało zrealizowane w lipcu br. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

