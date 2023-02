Raport: 45 proc. Polaków uważa wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci za satysfakcjonujące

45 proc. Polaków uważa wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci za satysfakcjonujące. Największe niedostatki Polacy odczuwają we wsparciu dla rodzin opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Finansów.

Instytut Finansów opublikował w piątek raport "Polacy o polityce prorodzinnej" podsumowujący wyniki badania dot. stosunku obywateli Polski do działań prorodzinnych. Ankietowani odpowiadali na pytania m.in. o najbardziej pożądany model wsparcia rodzin oraz o to, jakie działania uznają za priorytetowe.

Jak wskazano w opracowaniu, 74 proc. respondentów przyznało, że ich zdaniem zapewnienie wsparcia rodzicom wychowującym dzieci jest zasadne. Według 62 proc. badanych celem polityki rodzinnej powinno być ułatwianie pracy obojgu rodzicom, zaś opiekę nad małymi dziećmi powinny sprawować żłobki i przedszkola. Jednocześnie 59 proc. badanych stwierdziło, że działania polityki prorodzinnej powinny umożliwiać jednemu z rodziców pozostanie w domu przez pierwszych kilka lat życia dziecka.

Z badania wynika także, że według ankietowanych polityka rodzinna powinna dążyć do niwelowania ubóstwa wśród dzieci i wspierania ich rozwoju od najmłodszych lat. 65 proc. badanych stwierdziło, że popiera ideę dopłat do wynajmu mieszkania dla rodziców małych dzieci, którzy mają niskie dochody. 70 proc. poparło ideę rozwoju budownictwa społecznego dla rodzin z małymi dziećmi.

"Te liczby pokazują wyraźnie, że Polacy przykładają znaczącą wagę do działań państwa ukierunkowanych na rodziny. Polacy chcą wsparcia, a przede wszystkim możliwości wyboru - tak w kontekście opieki nad dzieckiem, jak i pracy. Wyniki naszych badań pokazują, że Polacy pragną przede wszystkim wolności i chcą, by pomoc państwa im tę wolność gwarantowała" - powiedział cytowany w informacji prasowej dyrektor Instytutu Finansów Łukasz Chrobak.

Ankietowani wskazywali także, które działania już funkcjonujące w ramach polityki prorodzinnej w Polsce ich zdaniem spełniają swoją rolę najlepiej. Pod tym względem na pierwszym miejscu znalazło się wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci (w tym ulgi podatkowe czy świadczenie 500+). 45 proc. respondentów wskazało, że wsparcie państwa w tym zakresie jest satysfakcjonujące.

"Wysoki odsetek Polaków, którzy są zadowoleni z poziomu wsparcia finansowego dla rodzin, pokazuje, że programy wprowadzone w ostatnich latach sprawdziły się. Na podstawie badań można stwierdzić, że 500+ oraz inne rodzaje wsparcia, z których mogą korzystać Polacy, to inicjatywy rządu, które spotykają się z uznaniem" - stwierdził Chrobak.

W raporcie zwrócono uwagę, że co prawda 49 proc. Polaków oceniło wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci jako wystarczające, lecz zarazem 25 proc. wskazało, że wsparcie to wciąż jest za małe. Z kolei 57 proc. badanych stwierdziło, że państwo powinno mocniej wspierać rodziny opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ponad połowa respondentów (53 proc.) zaznaczyła, że państwo ich zdaniem nie tworzy dziś wystarczająco silnych zachęt do posiadania większej liczby dzieci.

Z badania wynika, że Polacy powszechnie oczekują interwencji państwa w sektorze usług opiekuńczych i wychowawczych - finansowania kosztów tych usług, prowadzenia placówek publicznych lub regulowania ich cen. Spośród potencjalnych rozwiązań szczegółowych największe poparcie miały zwiększenie liczby publicznych żłobków i przedszkoli (84 proc.) oraz większe ulgi podatkowe (73 proc.). Stojąc przed wyborem wsparcia w postaci zapewnienia bezpłatnych żłobków i przedszkoli albo większych ulg podatkowych, ankietowani opowiadali się za finansowaniem placówek opiekuńczych (60 proc. wobec 37 proc. preferujących ulgi). Zarazem ulgi podatkowe spotkały się z większym poparciem niż większe transfery pieniężne (77 proc. względem 17 proc.).

Badanie "Monitoring Instytutu Finansów 12/2022" zrealizowano w ramach Programu Badań Społecznych 2022 Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów we współpracy z agencją badawczą PBS Sp. z o.o. Przeprowadzono je w dniach 9-19 grudnia 2022 r. na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej (n=1013).

