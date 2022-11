Raport: 53 proc. firm IT w Polsce wdraża strategię ESG, bo chce działać zgodnie z przepisami

Najczęstszą motywacją firm z branży IT w Polsce do przyjęcia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG) są m.in. chęć działań zgodnych z przepisami (53 proc.) i budowanie reputacji (43 proc.) - wynika z raportu firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup.

Z raportu opisującego dane związane z działaniami ESG (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju w Polsce wynika, że najwięcej pracodawców branży IT jest na etapie planowania oraz określania długoterminowych strategii dotyczących kwestii ESG (33 proc.). Firmy, które wdrożyły w swojej organizacji tego typu programy, największy nacisk kładą natomiast na działania z zakresu środowiska (35 proc.), ładu korporacyjnego (29 proc.), a także kwestii społecznych (27 proc.) - stwierdzono w raporcie międzynarodowej firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup.

Z kolei najczęstszą motywacją firm branży IT w Polsce do przyjęcia strategii społecznej odpowiedzialności są: chęć działań zgodnych z przepisami i regulacjami (53 proc.), budowanie reputacji (43 proc.) oraz maksymalizacja nowych źródeł dochodów (36 proc.).

W badaniu ManpowerGroup respondenci zostali zapytani także o to, jakie nowe role związane z działaniami ESG zostaną według ich prognoz obsadzone w najbliższym czasie. Jak wskazano, pracodawcy branży IT spodziewają się nowych talentów w zakresie m.in. akcji społecznych, działań na rzecz środowiska oraz BHP, zdrowia i dobrostanu oraz zrównoważonego rozwoju. 83 proc. firm zamierza obsadzić nowe stanowiska związane z ESG w ramach rekrutacji wewnętrznej, 53 proc. planuje dopisać odpowiedzialność do istniejących już ról, a 45 proc. postawi na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia wśród zatrudnionych osób.

Według ekspertów pokolenie wchodzące na rynek pracy IT inaczej postrzega atrakcyjność firmy niż pracownicy już na nim obecni. "Do niedawna oznaczało to interesujące technologie, rozwojowe projekty, swobodną atmosferę w pracy, szeroki pakiet benefitów. Teraz weryfikują, czy przyszły pracodawca może pochwalić się wdrożeniem działań na rzecz planety, w jaki sposób odpowiada na potrzeby pracowników, jak praca w danej organizacji przełoży się w pozytywy sposób na dbałość o środowisko" - stwierdził dyrektor Experis Polska Adam Wojtaszek. Zwrócił uwagę, że potentaci technologiczni są pionierami cyfryzacji procesów, co przejawia się m.in. znaczącym zmniejszeniem lub wręcz eliminacją używania papieru. "Sprzęt stosowany w codziennej pracy (...) jest kwalifikowany do wdrożenia na podstawie efektywności energetycznej oraz wpływu na środowisko" - wyjaśnił. Dodał, że perspektywie długoterminowej takie działania przynoszą dodatkowo oszczędności w budżecie firmy.

Ekspert zwrócił uwagę, że Polska nie odstaje od trendów obserwowanych na zachodnich rynkach. "Dla branży IT będącej synonimem rozwoju, nieustających innowacji, przemian i kultury ciągłego ulepszania zarówno siebie, jak również otaczającego świata, zrównoważony rozwój jest niemal wpisany w DNA".

Dodał, że rynek IT jest "uzależniony od dopływu nowych talentów, a co za tym idzie, także ich oczekiwań". "Firmy IT mogą być bardzo często pod większą presją ze strony obecnych, jak i przyszłych pracowników w kwestii szeroko zakrojonych działań w obszarze ESG, niż ze strony akcjonariuszy lub całościowo rozumianego rynku" - ocenił Wojtaszek.

Badanie ManpowerGroup zostało przeprowadzone od 1 do 31 lipca 2022 r. w ramach wywiadów obejmujących próbę 509 pracodawców w Polsce.

