Raport: 58 proc. firm z sektora logistyki spodziewa się wzrostu obrotów

58 proc. przedstawicieli branży logistyki spodziewa się wzrostu obrotów, taki sam odsetek planuje zatrudniać – wynika z raportu CBRE i Panattoni . Dodano, że w Polsce po trzecim kwartale 2022 r. jest ponad 27 mln mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznych, o 19 proc. więcej rdr.

"Logistyka nie zwalnia i ma apetyt na więcej. Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, 58 proc. przedstawicieli sektora spodziewa się wzrostu obrotów, taki sam odsetek planuje zatrudniać" - wskazano w raporcie CBRE i Panattoni "Confidence Index 2022". Dodano, że wyzwaniem będzie spadająca dostępność powierzchni, "bo choć słabnie zainteresowanie e-commerce magazynami, widać boom w produkcji".

"Sektor logistyki pozostaje silny i nastawiony na dynamiczny rozwój. Większość przedstawicieli tej branży zakłada wzrost obrotów, a co się z tym wiąże również wzrost zatrudnienia" - stwierdziła Anna Bielacka z CBRE, cytowana we wtorkowej informacji. Według niej "rozpęd, którego sektor przemysłowo-logistyczny nabrał w pandemii, utrzymuje się i na razie to nie ulegnie zmianie".

Z raportu CBRE i Panattoni podsumowującego trzeci kwartał 2022 r. wynika, że zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce przekroczyły 27 mln mkw. "Jest to wzrost o 19 proc. w porównaniu rok do roku" - poinformowano. Dodano, że w II kwartale br. Szczecin przekroczył granicę 1 mln mkw. tego typu przestrzeni, co oznacza, że w Polsce mamy siedem regionów z taką ilością magazynów. "W budowie wciąż znajduje się 4 mln mkw., czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej" - stwierdzono. Zwrócono uwagę, że w III kwartale nastąpił jednak spadek powierzchni w budowie w porównaniu do poprzedniego kwartału o 9 proc.

Zdaniem Bielackiej powierzchnia w budowie może w przyszłości obniżać się ze względu na to, że banki finansujące inwestycje oczekują wyższego poziomu zabezpieczenia najmu niż do tej pory. "III kwartał był pierwszym od półtora roku, kiedy rozpoczęto mniej niż 1 mln nowych budów" - dodała.

Jak wynika z raportu, zajmujący się tym sektorem w większości spodziewają się wzrostu obrotów w przyszłym roku (58 proc.). Spadku oczekuje 26 proc., natomiast 16 proc. uważa, że obroty nie zmienią się. 84 proc. firm logistycznych uważa, że obroty wzrosną lub pozostaną bez zmian, 64 proc. przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych jest tego samego zdania, natomiast co najmniej jedna trzecia spodziewa się spadku obrotów.

Dodano, że w sektorze przemysłowo-logistycznym redukcję etatów zakłada 6 proc. firm. Większość planuje poszukiwać nowych pracowników. Przedstawiciele sektora na pytanie, czy planują zwiększyć lub zmniejszyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w 58 proc. wskazują na wzrost, a 36 proc. utrzymanie zatrudnienia.

