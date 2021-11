Raport: 61 proc. przedsiębiorców uważa grupy VAT za interesujące rozwiązanie

Grupy VAT za interesujące rozwiązanie uważa 61 proc. przedsiębiorców, choć przyznaje, że ważne dla nich są szczegóły – wynika z opublikowanych we wtorek wyników ankiety CRIDO i BCC, przeprowadzonej wśród przedsiębiorców.

We wtorek CRIDO i BCC podczas konferencji prasowej zaprezentowały raport pod tytułem "Grupy VAT - grupowe rozliczenie podatników VAT w EU i w Polsce". Jest on poświęcony przepisom, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r., a które wprowadzają dobrowolne rozwiązanie dla przedsiębiorców, w ramach którego dla celów VAT grupa powiązanych firm staje się jednym podatnikiem VAT.

Z ankiety, jaka została przeprowadzona przez CRIDO i BCC wśród przedsiębiorców jeszcze przed wprowadzeniem obecnych przepisów wynika, że dla 61 proc. ankietowanych przedsiębiorców grupa Vat to rozwiązanie "ciekawe, ale ważne są szczegóły". 3 proc. ankietowanych firm uznało nowe rozwiązania za bardzo interesujące. Za "raczej nieatrakcyjne" postrzega je 21 proc. przedsiębiorców, a 15 proc. uznało, że nie mają one znaczenia dla podatników.

"Choć w Polsce nie ma ograniczeń branżowych, to ze względu na niepełne prawo do odliczenia, naturalnymi kandydatami do tworzenia grup VAT będzie w pierwszej kolejności sektor finansowy, ubezpieczeniowy oraz medyczny. Z pewnością również podatkowe grupy kapitałowe mogą być zainteresowane dołączeniem konsolidacji VAT do już istniejących rozwiązań w podatku dochodowym" - powiedział partner w CRIDO Michał Borowski.

Z raportu wynika, że zalety grupy VAT najlepiej widać w sytuacji, gdy w grupie podmiotów powiązanych część z nich wpłaca VAT do organów podatkowych, a inne oczekują na zwrot. Bez przepisów o grupach VAT taka sytuacja zaburza płynność całej grupy, a utworzenie grupy umożliwia zbilansowanie rozliczeń VAT wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład.

"Ze względu na brak ograniczeń branżowych wdrożone w Polsce rozwiązania w zakresie grup VAT mają dość szeroki potencjał zastosowania. Aby odpowiedzieć na pytanie czy jest to rozwiązanie optymalne dla danej grupy firm należy przyjrzeć się specyfice jej działalności, powiązań i realizowanym transakcjom" - wskazał Borowski.

Jak podkreślono w raporcie, grupy VAT funkcjonują w różnych krajach, choć na różnych zasadach. Na przykład w Szwecji, Finlandii i na Malcie grupy takie mogą tworzyć tylko firmy z określonych branż, zaś w Austrii, w Niemczech oraz Holandii jest obowiązek tworzenia grup VAT dla przedsiębiorstw.

Wśród wad polskich przepisów specjaliści z CRIDO wskazali solidarną odpowiedzialność członków grupy za zobowiązania w ramach VAT. Za wady uznano także m.in. konieczność prowadzenia dodatkowej ewidencji w zakresie nieopodatkowanych transakcji prowadzonych w ramach grupy oraz możliwe problemy z zebraniem danych potrzebnych do wystawienia JPK VAT dla całej grupy.

Jako zalety wskazano - poza brakiem konieczności wystawiania faktur i opłacania VAT od transakcji w ramach grupy - m.in. ograniczenie ryzyka podatkowego w sytuacji, gdy w transakcjach w ramach grupy stosowane są stawki obniżone lub zwolnienia oraz brak konieczności stosowania podzielonej płatności.

