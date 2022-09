Firmy transportowe bardziej odczuły skutki wojny niż pandemii

66 proc. firm transportowych mocniej odczuło w III kwartale br. skutki wojny niż pandemii - wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego. Subindeks Barometru EFL na III kw. br. dla branży transportowej spadł o 1,3 pkt kwartał do kwartału.

Według EFL transport z kwartału na kwartał coraz bardziej niż wpływ pandemii odczuwa negatywny wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy. 66 proc. firm uznało, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ma niekorzystny wpływ na ich działalność.

Odsetek respondentów oceniających, że wojna ma zdecydowanie negatywny wpływ na ich działalność, jest jednym z najwyższych wśród wszystkich sześciu badanych branż. Tylko w handlu pesymistów jest więcej niż w transporcie.

Inwestycje kolejny kwartał stoją w miejscu. Niemal wszystkie firmy transportowe (97,5 proc.) planują podobny ich poziom jak w poprzednich miesiącach. Natomiast więcej przedstawicieli branży obawia się o sprzedaż swoich usług.

Zgodnie z opublikowanym w środę najnowszym raportem, Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży transportowej wyniósł 48 pkt, o 1,3 pkt mniej niż w II kw. br. Trzeci raz z rzędu wartość wskaźnika nie przekroczyła progu ograniczonego rozwoju, czyli 50 pkt, co oznacza powrót do trudnej sytuacji z pandemicznych lat 2020 i 2021 - wskazano.

Bardziej niż wpływ pandemii transport odczuwa wpływ wojny na Ukrainie

Tylko 9 proc. przedsiębiorców spodziewa się wzrostu zamówień, za to ich spadku obawia się już niemal co trzeci zapytany. Dla porównania, w II kw. br. podobny odsetek zapytanych prognozował wzrost i spadek zamówień (29 proc. i 26 proc.)

Według EFL transport z kwartału na kwartał coraz bardziej niż wpływ pandemii odczuwa negatywny wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy. 66 proc. firm w III kw. uznało, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ma niekorzystny wpływ na ich działalność (z tego 28,8 proc. oceniło go jako "bardzo niekorzystny", a 37,5 proc. - "raczej niekorzystny").

"Warto podkreślić, że odsetek respondentów oceniających, że wojna ma zdecydowanie negatywny wpływ na ich działalność, jest jednym z najwyższych wśród wszystkich sześciu badanych branż. Tylko w handlu pesymistów jest więcej (66,6 proc.) niż w transporcie" - wskazano w raporcie.

Dodano, że na negatywny wpływ pandemii COVID-19 w III kw. wskazało 32,5 proc. ankietowanych.

Firmy transportowe planują podobny poziom inwestycji jak w poprzednich miesiącach

Jak zauważył prezes EFL Radosław Woźniak, hamowanie branży transportowej ma swoje odbicie w wynikach branży leasingowej. "W 2021 r. leasing pojazdów ciężkich odnotował dynamikę o niemal jedną trzecią wyższą niż w pierwszym pandemicznym roku. W I kwartale 2022 wzrost jeszcze się utrzymał, ale tylko na 4-proc. poziomie, podczas gdy już pierwsze półrocze zakończyliśmy na minusie - 3 proc. rdr" - przekazał, dodając, że nie spodziewa się, by dalsza część roku przyniosła odbicie.

Z raportu wynika ponadto, że inwestycje kolejny kwartał stoją w miejscu. W III kwartale br. niemal wszystkie firmy transportowe (97,5 proc.) planują podobny ich poziom jak w poprzednich miesiącach. Natomiast więcej przedstawicieli branży obawia się o sprzedaż swoich usług.

"Tylko 9 proc. liczy na wzrost zamówień, a 31 spodziewa się ich spadku. Ponad połowa oczekuje podobnego poziomu co trzy miesiące wcześniej. Dla porównania, w II kwartale br. ponad trzy razy więcej firm transportowych (29 proc.) liczyło na większe zamówienia, 41 proc." - podano.

Z kwartału na kwartał pogarsza się płynność finansowa firm transportowych

Dodano, że z kwartału na kwartał pogarsza się płynność finansowa firm transportowych. Już niemal co trzecia obawia się jej pogorszenia w III kwartale br. (30 proc.), podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 24 proc. Tylko 9 proc. liczy na jej poprawę; kwartał wcześniej było to 15 proc.

Przypomniano, że wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2022 roku wyniosła 47,6 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,1 pkt niższy niż w II kwartale 2022 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).

Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie EFL, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. W najnowszym badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna jego edycja odbyła się od 28 czerwca do 11 lipca 2022 roku.

