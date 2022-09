Raport: 72 proc. Polaków w najbliższych miesiącach nie chce się dokształcać

72 proc. Polaków nie zamierza w najbliższych miesiącach się dokształcać - wynika z raportu "Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji". Co czwarty ankietowany z grupy planującej zdobywanie nowych kompetencji chce skorzystać z pomocy pracodawcy.

Jak wynika z przekazanego PAP raportu Santander Consumer Banku, 72 proc. Polaków nie zamierza w najbliższych miesiącach dokształcać się czy zdobywać nowych kompetencji zawodowych.

Badanie, na podstawie którego powstał raport, nie wykazało korelacji ze względu na płeć. Wykazało natomiast, że im wyższy wiek respondenta, tym mniejsza chęć do nabywania nowych umiejętności. Dokształcać nie zamierza się 61 proc. ankietowanych w wieku 40-49 lat i 73 proc. 50-latków, a także 56 proc. 30-latków.

Chęć dokształcania niekoniecznie zależy od stanu portfela, ponieważ planów zdobywania nowych kompetencji w najbliższych miesiącach nie ma ponad połowa (56 proc.) zarabiających ponad 7 tys. zł netto - wynika z badania.

Wśród osób, które w najbliższych miesiącach planują się dokształcać (26 proc.), dominują ci przed 30. rokiem życia (41 proc.). Częściej są to też osoby z ukończonymi studiami - 41 proc. w porównaniu do 23 proc. respondentów z wykształceniem średnim i 15 proc. z podstawowym lub zawodowym. Zdobywanie nowych kompetencji planuje jedynie 10 proc. zarabiających do 1999 zł netto i 15 proc. z dochodem od 2000 do 2999 zł na rękę.

Cytowana w informacji Agata Krawczyk z Santander Consumer Banku wskazała, że wydawać by się mogło, że na brak planów związanych z dokształcaniem w najbliższych miesiącach musi mieć wpływ rosnąca inflacja. "Jednak wyniki badania wskazują że, niekoniecznie jest to jednak prawdą. Jedynie co dziesiąty ankietowany odpowiedział, że wzrost cen powoduje, że w tym momencie nie ma na ten cel środków (10 proc.)" - podała.

Jak podała, blisko 15 proc. respondentów wskazuje, że właśnie inflacja jest powodem, dla którego zamierzają zdobyć nowe umiejętności i uzyskać awans lub znaleźć lepiej płatną pracę. "Jednocześnie nieomal 12 proc. ankietowanych twierdzi, że już wcześniej odłożyła pieniądze na kursy, szkolenia i inne formy nauki" - dodała.

Z badania wynika, że 27 proc. osób z grupy planującej zdobywanie nowych kompetencji zawodowych chce w tym celu skorzystać ze wsparcia pracodawcy. 24 proc. pytanych planujących dokształcanie wskazywało, że sięgnie w tym celu po własne oszczędności, a większość z tej grupy (52 proc.) opłaci takie plany z bieżących przychodów.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w obecnych czasach wiele kursów czy szkoleń odbywa się również online. "Taka forma zajęć z jednej strony pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, który normalnie spędzilibyśmy na dojazdach, ale także koszty z nimi związane" - zaznaczyli.

Badanie zostało zrealizowane w lipcu br. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

