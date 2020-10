Raport: 84 proc. polskich startupów medycznych planuje wejście na zagraniczne rynki w ciągu roku

84 proc. polskich startupów z branży digital health planuje wejść na nowe, zagraniczne rynki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Fundację Startup, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz firmę Roche.

Jak czytamy, najczęściej obieranym przez polskie medtechy kierunkiem są kraje Europy Zachodniej, gdzie zamierza wejść aż 75 proc. firm. Na drugim miejscu (42 proc.) plasuje się Ameryka Północna, a następnie Bliski Wschód (31 proc.). Jedynie 22 proc. startupów zamierza w najbliższym czasie zdobyć nowy rynek w naszym regionie.

Wśród stosowanych przez polskie startupy rozwiązań IT - jak wskazano - przeważają rozwiązania zdalne, takie jak telemedycyna, aplikacje mobilne (mhealth) i webowe, a obszarami cieszącymi się ich największym zainteresowaniem jest kardiologia (31 proc.) i psychologia (23 proc.). Zaznaczono również, że głównymi barierami rozwojowymi jest brak funduszy oraz skomplikowane procedury związane np. z rejestracją produktów. Ponadto ok. 35 proc. firm, jako problem, wskazało brak wykwalifikowanych pracowników, 28 proc. zaznaczyło, że ma dostęp do pacjentów, a 21 proc. do badań klinicznych.

Jednocześnie - jak czytamy - wsparcia zewnętrznych ekspertów oczekuje 19 proc. badanych, a kolejne 14 proc. potrzebuje dodatkowej wiedzy medycznej. Dość duże zapotrzebowanie jest również na wiedzę prawną (16 proc.).

Autorzy raportu wskazują również na istotne dla sektora starupów wsparcie ze strony sektora publicznego i ułatwienia administracyjno-prawne we wspieraniu rozwoju innowacyjności. Zaznaczają jednak, że nadal istnieją trudności wynikające z wyceny własności intelektualnej, patentowania, skomplikowane procedury administracyjne czy braki w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację.

Podkreślono, że w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi istotne jest wsparcie marketingowe i weryfikacja założeń biznesowych. Wskazano też, że startupy chętniej niż z uczelniami współpracują bezpośrednio z naukowcami.

Z raportu wynika, że połowa startupów nie posiada własnych patentów. To kolejna bariera rozwojowa, ponieważ - jak czytamy - "to właśnie patenty chroniące własność intelektualną i ograniczające ryzyko skopiowania pomysłów przez podmioty konkurencyjne mogą być podstawą szybkiego rozwoju biznesu".

Napisano, że ponad połowa medtechów korzysta ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.