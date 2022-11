Raport: 96 proc. badanych szefów firm doświadczyło nieudanych transakcji w ramach fuzji i przejęć

52 proc. ankietowanych szefów firm planuje przeprowadzić akwizycję w ciągu najbliższego roku – wynika z badania EY CEO Outlook Pulse Survey. 96 proc. badanych doświadczyło jednak nieudanych transakcji w ramach fuzji i przejęć w ciągu ostatnich 12 miesięcy - zaznaczono.

"Prawdziwi liderzy widzą w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań szanse bardziej niż zagrożenia. Dlatego zdecydowana większość z nich (64 proc.) planuje zwiększyć inwestycje kapitałowe; jedynie 14 proc. badanych CEO planuje je zmniejszyć" - wynika z badania EY CEO Outlook Pulse Survey.

Dodano, że ponad połowa ankietowanych (52 proc.) planuje przeprowadzić akwizycję w ciągu najbliższego roku, podczas gdy prawie połowa (40 proc.) respondentów planuje wszechstronną aktywność na polu kapitałowym, rozważając zarówno akwizycje, sprzedaż aktywów i strategiczne alianse.

"Kluczowym czynnikiem inspirującym CEO do transakcji M&A jest chęć inwestycji w firmy we wczesnej fazie wzrostu, by uzupełnić dotychczasowe portfolio produktów lub usług i pozyskać utalentowanych pracowników - taką odpowiedź wskazało 21 proc. respondentów; 15 proc. z kolei jest zainteresowane inwestycją w firmę w sąsiednim sektorze, co powinno otworzyć nowe perspektywy wzrostu" - wynika z raportu.

Zaznaczono jednak, że "fuzje i przejęcia to szybki sposób na rozwój biznesu i jego dywersyfikację, jednak równolegle niesie on ze sobą spore ryzyka".

"Zdecydowana większość (96 proc.) badanych CEO doświadczyła nieudanej transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy" - podano w raporcie.

"Poważne zmiany na poziomie makroekonomicznym, gospodarczym, geopolitycznym i regulacyjnym zwiększyły niepewność otoczenia, w jakim działają dziś firmy" - powiedział cytowany w komunikacie partner zarządzający EY Polska w obszarze Strategia i Transakcje Paweł Bukowiński. Dodaje, że jest szereg firm wciąż zasobnych w kapitał, a fuzje i przejęcia są przez nie postrzegane jako najszybszy sposób na wzrost.

"Zarządzanie w czasach zwiększonej niepewności obarczone jest dodatkowym ryzykiem i liderzy powinni bardzo rozważnie planować kolejne działania, nie rezygnując jednak z planów rozwoju. To może być nowe spojrzenie na dotychczasową strategię, rewizja portfela na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz nowe podejście do ekosystemu, w którym funkcjonują - stwierdził partner odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich Arkadiusz Gęsicki.(...) Dodał, że "rewizja strategii w zmieniającym się otoczeniu może pozwolić stworzyć solidne fundamenty dla długoterminowego rozwoju i dalszego zwiększania wartości w kolejnych latach, zamiast skupiać się na obronie status quo.

Badanie EY 2022 CEO Outlook Survey to regularne badanie CEO największych firm na świecie, prowadzone przez Longitude Research Limited z grupy Financial Times. W sierpniu 2022 r., Longitude przeprowadziło badanie na rzecz EY wśród 760 CEO w 10 krajach w sześciu branżach.

