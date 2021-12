Raport ABSL: Kraków pozostaje liderem pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych

82,6 tys. osób pracuje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie. Stolica Małopolski ponownie zachowała pozycję lidera pod względem zatrudnienia w tego typu centrach – wynika z zaprezentowanego w środę raportu związku ABSL zrzeszającego firmy z branży.

Jak podkreślono w raporcie "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021", w mieście tym pracuje niemal co czwarta osoba zatrudniona w centrach usług biznesowych w Polsce.

Według autorów opracowania stolica Małopolski to także najlepsza lokalizacja w naszym kraju dysponująca odpowiednim potencjałem do prowadzenia innowacyjnego biznesu.

Związek ABSL przypomniał, że od 2016 roku w Krakowie powstało 79 nowych centrów, które przyczyniły się do utworzenia 8,9 tys. miejsc pracy. Oznacza to, że w ciągu czterech lat zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w stolicy Małopolski wzrosło o 61 proc. Ponadto według danych na trzeci kwartał 2021 r. w centrach zlokalizowanych w Krakowie pracowało łącznie 82,6 tys. osób (o blisko 4,5 tys. więcej w porównaniu z rokiem 2020). Przy tym 88 proc. miejsc pracy powstało w centrach będących własnością podmiotów zagranicznych.

Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk cytowany w informacji prasowej zaznaczył, że w latach 2020-2021 najwięcej nowych centrów usług powstało w Warszawie, jednak stolica Małopolski zajmuje nadal drugie miejsce.

"Sytuacja Krakowa mimo pandemii jest stabilna, a pozycja lidera nie jest zagrożona. Wśród siedmiu tegorocznych inwestycji są chociażby AstraZeneca, Dyson czy Westinghouse, czyli znane na całym świecie marki i duży kapitał" - wskazał.

Z analiz ABSL Strategic Foresight wynika, że łączne zatrudnienie w sektorze w Polsce może w ciągu 10 lat wzrosnąć do 650 tys. osób, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością pozyskania pracowników posiadających zarówno kompetencje cyfrowe - związane z rozwojem nowych technologii, automatyzacją oraz rewolucją technologiczną, jak również te związane z finansami, analizą danych czy umiejętnościami miękkimi, jak: praca zespołowa i zarządzanie zmianą.

Dane z raportu ABSL wskazują, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce wyróżnia wysoki poziom innowacyjności. Udział innowatorów w sektorze jest większy niż w całej gospodarce, zarówno w branżach produkcyjnych, jak i innych sektorach usług.

W Krakowie - jak odnotowano w raporcie - ok. 70 proc. przedstawicieli sektora zadeklarowało wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich trzech lat w porównaniu do 26,1 proc. odnotowanych przez GUS w sektorze przedsiębiorstw i do 21 proc w sektorze usług.

W Krakowie zlokalizowana jest jedna czwarta wszystkich centrów badawczo-rozwojowych (R&D) w Polsce. Zgodnie z wynikami raportu ABSL ok. 70 proc. respondentów z krakowskiego obszaru metropolitalnego wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat innowacje rozumiane jako zintegrowane produkty czy usługi.

"Kraków w ocenie biznesu otrzymał najwięcej głosów jako lokalizacja tworząca klimat do rozwoju innowacji w sektorze, od czego w dużej mierze będzie zależał przyszły rozwój sektora" - poinformował Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL.

Raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021" został przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) na zlecenie Miasta Kraków. ABSL zrzesza ponad 220 największych światowych firm reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 355 tys. osób.

