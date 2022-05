Raport ABSL: ponad 400 tys. zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

42 tys. miejsc pracy przybyło w ub. roku w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. W lutym br. liczba zatrudnionych w tej branży w Polsce przekroczyła 400 tys. – wynika z raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. W kraju działa już ponad 1,7 tys. centrów, świadczących takie usługi.

Doroczny raport Związku (ang. Association of Business Service Leaders - ABSL) - zaprezentowano we wtorek w Katowicach podczas ABSL Summit 2022 - jednego z największych wydarzeń tego sektora w Europie środkowej. W trzydniowym spotkaniu uczestniczą m.in. przedstawiciele największych w branży zagranicznych inwestorów, którzy stale rozwijają swoją działalność w Polsce.

"W ciągu ostatnich dwóch lat rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, czego potwierdzeniem jest rekordowy wzrost eksportu usług biznesowych. Sektor wyjątkowo szybko i zwinnie dostosował się do okoliczności" - ocenił prezes ABSL Janusz Dziurzyński.

Centra nowoczesnych usług biznesowych działają w 84 polskich miastach. W 18 z nich łączna liczba miejsc pracy w sektorze przekroczyła tysiąc osób, a w ośmiu 10 tys. Najwięcej zatrudnionych w sektorze (prawie 93 tys.) jest w Krakowie. 85 proc. ankietowanych przez ABSL firm zadeklarowało dalszy wzrost zatrudnienia w perspektywie pierwszego kwartału 2023 r.

Eksperci prognozują, że w nieodległej perspektywie w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu centra usług będą zatrudniać powyżej 100 tys. osób w każdym z tych miast. Rosnącym rynkiem są także Katowice i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Jak mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, kluczem do przyciągania inwestycji z tego sektora są m.in. dobra infrastruktura, dostępność wysokiej klasy powierzchni biurowej, rozwinięty rynek pracy, zaplecze edukacyjne, ale także dobra współpraca samorządu z inwestorami.

"Inwestorzy oczekują uczciwego, otwartego, konsekwentnego traktowania i współpracy. Nie możemy obiecywać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie spełnić, bo rynek to bardzo szybko zweryfikuje. Nie możemy zawieść zaufania - musimy jasno mówić o naszych zaletach, ale i o problemach, z którymi się mierzymy - nie ma lokalizacji, która nie ma problemów. Jednak im bardziej jasno i wprost komunikujemy się z inwestorami, tym większa szansa na to, że osiągniemy wspólny sukces" - mówił wiceprezydent Sobula.

Ubiegły rok - jak wynika z raportu ABSL - był w polskim sektorze usług biznesowych rekordowy. Zatrudnienie wzrosło rok do roku o 11,6 proc., czyli pięciokrotnie więcej niż średnia w krajowej gospodarce; to zarazem 4,4 proc. miejsc pracy stworzonych w Polsce w 2021 r.

Wartość eksportu usług biznesowych przekroczyła 26,4 mld USD (wzrost rok do roku o ponad 15 proc.), zaś nadwyżka eksport nad importem to ok. 11,3 mld USD. Udział sektora w krajowym PKB szacowany jest na 4,4 proc.

Jak poinformował wiceprezes ABSL, prezes firmy KMD Poland Dariusz Kubacki, w końcu lutego br. w Polsce działało 1714 centrów nowoczesnych usług biznesowych, z czego 72 proc. to przedsięwzięcia inwestorów zagranicznych z 46 krajów. Spośród ponad 400 tys. zatrudnionych, 55,4 tys. (13,8 proc.) to obcokrajowcy. W tej liczbie blisko 22 proc. stanowili Ukraińcy - jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę.

Tzw. BSS, czyli sektor usług biznesowych, to silnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Obejmuje przede wszystkim outsourcing procesów biznesowych świadczonych dla klientów zewnętrznych, outsourcing IT, badania i rozwój (R&D), centra usług wspólnych (usługi kadrowe, HR, księgowość, informatyka) dla grupy organizacji.

Swoje centra usług ma w Polsce co piąta firma z rankingu Fortune Global 500. Z najnowszego raportu wynika, iż branża usług biznesowych pozostaje jednym z najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki - jego udział w ogólnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w ub. roku z 5,6 proc. do 6,2 proc. Działalność rozpoczęło 46 nowych centrów, w których powstało 6,4 tys. miejsc pracy.

Widoczny jest wzrost inwestycji firm, które już ulokowały w Polsce swoje centra, przy mniejszej niż w poprzednim roku liczbie nowych podmiotów (74). Najwięcej nowych centrów przybyło w Warszawie i Trójmieście (po 9), Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (6) oraz w Krakowie (5).

Autorzy raportu zauważają, iż do Polski przenoszone są funkcje globalne, zaś w minionym roku po raz pierwszy udział wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy (tzw. KIBS) przekroczył 50 proc. wszystkich usług realizowanych w zlokalizowanych w Polsce centrach - to 6,5 proc. punktu procentowego więcej niż przed pandemią.

"Przekroczyliśmy kolejną ważną granicę. Udział wysokospecjalistycznych usług wyniósł po raz pierwszy w historii ABSL w Polsce ponad 50 proc. wszystkich świadczonych usług. To jednoznacznie dowodzi, że nasz rynek bardzo się zmienił i osiągnął dojrzałość. Statystycznie dziennie w sektorze powstawało 130 miejsc pracy, z których średnio 75 przypada na miejsca wysokospecjalistyczne, co pokazuje jak ważne są tzw. kompetencje przyszłości" - mówił wiceprezes ABSL Dariusz Kubacki.

Analizy Związku potwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora pozostaje dostęp do pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Za kluczowe przedstawiciele Związku uważają odpowiednie sprofilowanie edukacji, pod kątem zapewnienia kadr dla sektora. Obecnie aż 85 proc. firm z tej branży bierze pod uwagę szukanie pracowników poza Polską, a 20 proc. firm już prowadziło rekrutację za granicą. Ponad połowa firm inwestuje w programy edukacyjne.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 220 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 400 tys. osób.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl