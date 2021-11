Raport: aż 41 proc. polskich specjalistów IT szuka nowych wyzwań zawodowych

W czwartek portal No Fluff Jobs opublikował wyniki badania "Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej". Wynika z niego, że atrakcyjnym miejscem do pracy dla specjalistów IT z regionu są Czechy. Polscy specjaliści, jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy, poza Polską i Czechami wskazywali Słowację. "Blisko 96 proc. Czechów, mając do wyboru pracę w innych krajach regionu, w pierwszej kolejności zdecydowałoby się na swoją ojczyznę i jest to wynik nieporównywalny z żadnym innym krajem (Słowacja - 57 proc., Polska - 45 proc., Węgry - 43 proc.). Co więcej, Republikę Czeską na drugim miejscu, poza swoimi ojczyznami, które uplasowały się na pozycji pierwszej, wskazało 34 proc. Słowaków, 19 proc. Polaków i 11,7 proc. Węgrów" - napisano w informacji prasowej, podsumowującej wyniki badania. Inaczej - według informacji - jest w przypadku Ukrainy. Specjaliści IT z tego kraju jako wymarzony kraj do pracy w regionie, na pierwszym miejscu wskazali Polskę (39,2 proc.). Ojczyzna w ich przypadku znalazła się na miejscu drugim (30,5 proc.) i nieznacznie wyprzedziła ona Czechy (30,2 proc.). Polscy specjaliści, jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy, poza Polską i Czechami wskazywali Słowację Fot. Shutterstock