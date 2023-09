Raport: blisko 80 proc. inwestorów z branży mody i dóbr luksusowych oczekuje rozwoju sprzedaży online

Niemal 80 proc. inwestorów z branży mody i dóbr luksusowych oczekuje dalszego rozwoju kanałów sprzedaży online, które nabrały znaczenia w czasie pandemii – wynika z raportu Deloitte.

Zgodnie z raportem firmy doradczej Deloitte "Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023", jednym ze skutków pandemii była inwestycja w rozwój kanałów sprzedaży online. Niemal 80 proc. inwestorów oczekuje, że trend ten będzie kontynuowany. Ich zdaniem - poinformowano - internacjonalizacja (71 proc.) i wprowadzanie nowych kategorii produktów (43 proc.) to główne dźwignie strategiczne wykorzystywane przez sektor dóbr luksusowych, aby zwiększyć wartość swoich aktywów na rynku.

W ub. r. przeprowadzono 292 transakcji fuzji i przejęć w branży mody i dóbr luksusowych, co oznacza wzrost o 2,7 proc. rdr. w porównaniu z rokiem 2021. Średnia wartość transakcji fuzji i przejęć w całym sektorze mody i dobór luksusowych wyniosła w ub.r. 564 mln dol., co oznacza spadek o 69 proc. w porównaniu z 2021 r. W sektorach, które mogły się pochwalić najszybszym finansowym odbiciem w 2022 r. są kosmetyki i perfumy, meble oraz odzież i akcesoria - wynika z raportu. W 2023 r. znaczące ożywienie odnotują za to branże hoteli (28 proc.) i restauracji (21 proc.) - wynika z raportu.

"Rynek osobistych dóbr luksusowych nadal pozostaje atrakcyjnym celem dla inwestorów - tak uważa ponad 80 proc. uczestników naszego badania. Prawie dwie trzecie respondentów za najciekawszy biznesowo sektor uznało kosmetyki i perfumy, a 50 proc. meble oraz produkcję odzieży i akcesoriów. Jedna trzecia wskazała zegarki i biżuterię" - stwierdził cytowany w raporcie Michał Tokarski z Deloitte.

Ekspert ocenił, że liczba transakcji z sektora osobistych dóbr luksusowych w 2022 r. spadła o 20 proc. rdr w branży mody i dóbr luksusowych, ale nadal stanowiły one ok. 43 proc. wszystkich umów. "Jednocześnie, więcej transakcji zostało przeprowadzonych w branży luksusowych hoteli, bo ich liczba zwiększyła się o 20 proc. w stosunku do poprzedniego roku, stanowiąc 34 proc. całości" - zauważył.

Średnia wartość transakcji w kategorii osobistych dóbr luksusowych wyniosła 1 mld dol. - wynika z badania. Transakcje o najwyższej średniej wartości w 2022 r. - wskazano - miały miejsce w sektorze motoryzacyjnym (średnio blisko 3 mld dol.), branży odzieżowej (1,5 mld dol.) i kosmetycznej (średnio 1,45 mld dol.). Transakcje o najmniejszej średniej wartości (52 mln dol.) przeprowadzano w sektorze restauracyjnym.

W 2022 r. liczba transakcji przeprowadzonych przez inwestorów strategicznych - według raportu - wzrosła o 21 proc. w stosunku do 2021 r. 51 proc. z nich została przeprowadzona przez inwestorów finansowych, z których 28 proc. stanowiły podmioty w branży Private Equity.

Jak wskazano, po pandemii obecnie na pierwszy plan wybija się niepewność makroekonomiczna, inflacja i wojna w Ukrainie. Cytowany w raporcie Arkadiusz Strasz z Deloitte przekazał, że zdaniem inwestorów z funduszy private equite te zjawiska mają wpływa na działalność wielu sektorów, w tym również dóbr luksusowych.

"Jednak pomimo trudnej konfiguracji czynników zewnętrznych, respondenci w dalszym ciągu prognozują dobrą koniunkturę dla tej branży, szczególnie jeżeli chodzi o osobiste dobra luksusowe i hotele. Zdaniem inwestorów są to kategorie, która mają szansę na największy wzrost przychodów i zysków w ciągu najbliższych trzech lat" - stwierdził Strasz.

Zgodnie z badaniem, presja inflacyjna jest jednym z kluczowych negatywnych skutków dla podmiotów z branży dóbr luksusowych, a inwestorzy skupiają uwagę na sektorach wykazujących odporność na inflację. W opinii ankietowanych, zegarki i biżuteria (30 proc.) to kategoria, która najlepiej sobie radzi z rosnącymi cenami, a za najmniej odporny uchodzi sektor samochodów luksusowych (4 proc.).

Raport "Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023" opiera się na trzech elementach: podsumowaniu wartości branży mody i dóbr luksusowych (Fashion & Luxury) według deklaracji podatkowych 110 firm tego sektora za 2021 rok; zestawieniu przychodów i EBITDA za 2022 r. oraz analizie kluczowych trendów rynkowych i prognozowanych zmian na tym rynku w roku bieżącym.

