Raport: centra handlowe w II kwartale 2021 r. nadrabiały straty

Dla centrów handlowych drugi kwartał 2021 roku był okresem poprawy wyników i nadrabiania strat spowodowanych przez lockdowny z pierwszej połowy roku - wynika z najnowszego raportu Retail Research Forum, przygotowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych.

Jak napisano w raporcie, obroty najemców od maja wykazywały stałą tendencję wzrostową i były tylko o 0,75 proc. niższe niż w 2019 r. Odwiedzalność osiągnęła poziom 92,4 proc. w porównaniu do drugiej połowy 2019 r. i 126,8 proc. do drugiego półrocza 2020 r.

Według raportu w drugim półroczu 2021 r. do użytku oddano 250 tys. m kw. nowej powierzchni handlowej (GLA), w porównaniu do ok. 90 tys. m kw. GLA w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Tym samym, na polskim rynku łączne zasoby powierzchni handlowej osiągnęły poziom ok. 12,63 mln m kw.

"Analizując raport widzimy, że branża centrów handlowych nadrabiała w drugim półroczu 2021 r. straty spowodowane pandemią. Poziomy obrotów były już porównywalne z 2019 r., mimo że odwiedzalność, w związku z wciąż trwającą pandemią i ostrożnością klientów, była wciąż niższa niż przed pandemią" - ocenił cytowany w komunikacie dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański.

"Pozytywnie nastraja też fakt, że w 2021 r. inwestorzy wydali ponad 5,7 mld euro na nieruchomości komercyjne. Choć to niższy poziom od rekordowych obrotów z 2019 r., to w porównaniu do 2020 r. widać już 7 proc. wzrost. Oznacza to, że polski rynek inwestycyjny wraca do formy" - dodał.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży handlu i usług.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl