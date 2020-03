Raport: coraz więcej kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm w Polsce

Rośnie odsetek kobiet wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych firm działających w Polsce - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. W 2019 r. wynosił on 15,8 proc., czyli o 0,6 proc. więcej niż dwa lata wcześniej.

"Pozytywne tendencje najwyraźniej widać w największych spółkach giełdowych" - wskazali autorzy szóstej edycji raportu "Women in the Boardroom: A Global Perspective". Dodano, że kobiety przewodniczą ok. 9 proc. rad nadzorczych w Polsce.

W przypadku największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odsetek kobiet stojących na ich czele jest wyższy - podkreślono w czwartkowym komunikacie. "Kobiety zajmują 23 proc. miejsc w ich radach nadzorczych, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z wynikami badania sprzed dwóch lat i piastują funkcję przewodniczącej rady w 29 proc. tych organizacji (spadek o 1 proc.)" - czytamy.

Według raportu najlepszym wynikiem, jeżeli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych, mogą pochwalić się Niemcy. W 2019 roku po raz pierwszy odsetek ten przekroczył 30 proc. Z kolei w Austrii procentowy udział kobiet w radach nadzorczych spółek giełdowych objętych parytetem wynosi 27,5 proc. Eksperci podkreślili, że w organizacjach niespełniających tego wymagania wynik jest ponad dwukrotnie niższy (13 proc.).

"W największych spółkach na rynku austriackim należących do ATX20, czyli najważniejszego indeksu Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, udział procentowy kobiet w radach nadzorczych wynosi 27,7 proc, czyli jest zbliżony do polskiego wyniku. W Czechach panie stanowią 15,2 proc. członków rad" - wskazali.

Jak przypomnieli autorzy raportu, w 2013 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zarekomendowało spółkom częściowo należącym do Skarbu Państwa, aby przy wyborze członków rad nadzorczych uwzględniały postulat zróżnicowania płci. Dodali, że dotąd praktyki zalecane w Kodeksie zastosowała zaledwie jedna czwarta spółek giełdowych. "Dla porównania w Norwegii i Francji zostały przyjęte normy gwarantujące kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych. W Belgii zaś wymagany jest udział każdej płci w zarządach firm na poziomie co najmniej jednej trzeciej" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Dorota Snarska-Kuman z Deloitte.

Raport uwzględnia dane z 8 tys. 648 spółek z 49 krajów w regionie Azji i Pacyfiku, Ameryk oraz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (według stanu na dzień 15 grudnia 2018 roku). Statystyki dotyczące Polski przygotowane zostały na bazie danych dla 444 spółek giełdowych według stanu na dzień 28 czerwca 2019 roku.