Raport: cyfrowy marketing zwiększa możliwości w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Cyfrowy marketing będzie stwarzał największe możliwości w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - zauważa w opublikowanym we wtorek raporcie firma badawcza EY. Dodano, że jedynie 3 proc. liderów rynkowych nie jest jednocześnie liderem technologicznym w swoim sektorze gospodarki.

Jak wynika z publikacji pt. "Technologiczna transformacja marketingu", w procesie rozwoju firm ważna jest nie tylko skala inwestycji, ale również umiejętność efektywnego korzystania z posiadanych technologii.

Wskazano, że wśród liderów działających na polskim rynku widać rosnącą świadomość na temat konieczności podejmowania prób z wykorzystaniem zaawansowanych kanałów cyfrowych. Podkreślono, że to właśnie cyfrowy marketing będzie stwarzał największe możliwości w budowaniu przewagi konkurencyjnej wynikającej z dotarcia do konsumentów. "Okres pandemii w naturalny sposób przeniósł ich do świata cyfrowego. Postawienie na odpowiednie narzędzia pozwala firmom na jeszcze efektywniejsze poznanie potrzeb klientów" - napisano.

Zgodnie z analizą EY, ankietowane przedsiębiorstwa najczęściej korzystały z marketing automation. Oznacza to - jak napisano - że przeważająca większość organizacji posiadła umiejętność wykorzystywania podstawowych narzędzi, jednak wiele firm pozostaje na tym etapie. Wskazano, że jedynie co trzecia organizacja wykorzystuje całkowity potencjał mikrosegmentacji klientów oraz personalizacji doświadczeń, a co czwarta - podejście omnichannel i integracji danych z wielu źródeł.

Podkreślono, że personalizacja danych pomaga w budowaniu głębokich relacji z klientami. Zdecydowana większość (70 proc.) organizacji wykorzystuje w tym celu dane historyczne oparte o pliki cookies. Równocześnie, zauważono, 35 proc. firm pozyskuje dane z innych kanałów. Zaledwie 10 proc. przy tworzeniu indywidualnych rekomendacji opiera się na sztucznej inteligencji.

Według autorów raportu najpopularniejszymi kanałami wykorzystywanymi do personalizacji doświadczeń są e-mail (94 proc.), strona www (84 proc.) oraz portal kliencki (67 proc.). Zauważono, że jedynie 39 proc. badanych organizacji korzysta z aplikacji mobilnych w dotarciu do konsumentów.

"Spersonalizowany marketing daje klientom poczucie tożsamości. Przestają być oni elementem bezosobowej masy, a stają się jednostkami o wyjątkowych pragnieniach i potrzebach. Indywidualny, dopasowany do kontekstu przekaz, znacznie częściej przyciąga ich uwagę oraz dodaje wiarygodności komunikacji" - powiedział, cytowany w informacji, dyrektor i Experience Platforms Leader w EY Marcin Bartoszewski.

Napisano, że pomimo iż 91 proc. firm posiada narzędzia do marketing automation, to aż 40 proc. ankietowanych przedsiębiorstw planujących inwestycje chce dokonać zmian właśnie w tym obszarze. "Wskazuje to wyraźnie, że organizacje planują dalszy rozwój w obszarze cyfrowego marketingu w oparciu o sprawdzone rozwiązania" - oceniono.

Jak podsumował partner i lider EY Technology Consulting Michał Kopyt, liderzy rynkowi zdecydowanie częściej korzystają z innowacyjnych rozwiązań np. z systemów CRM, platform CDP oraz narzędzi do analityki i predykcji. Chętniej też wykorzystują także rozwiązania bazujące na wykorzystaniu chmury. "Ich działania są również w większym stopniu oparte na permanentnym testowaniu nowych narzędzi i rozwiązań, eksperymentowaniu, wyciąganiu trafnych wniosków oraz personalizacji. Cechują się oni zdecydowanie większą otwartością i doceniają wagę nauki oraz umiejętność obserwacji, a także zaawansowaną analitykę danych" - wskazał. Podkreślił, że jedynie 3 proc. liderów rynkowych nie jest jednocześnie liderem technologicznym w swoim sektorze gospodarki.

