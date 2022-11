Raport: cyfryzacja i doradztwo konsumenckie mogą pomóc bankom w utrzymaniu przewag rynkowych

Cyfryzacja, czy doradztwo konsumenckie mogą pomóc bankom w utrzymaniu przewag rynkowych, kluczowa może okazać także konieczność redukcji kosztów - wynika z opublikowanego we wtorek raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Spowolnienie gospodarcze i brak pewności w obrocie gospodarczym będą głównymi wyzwaniami dla sektora bankowego w nachodzących miesiącach - wynika z raportu "2023 Banking and Capital Markets Outlook", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Wskazano, że sektor może odnotować krótkoterminowe korzyści wynikające ze wzrostu przychodów z wyższych odsetek od kredytów, jednak nie zniwelują one spadku aktywności gospodarczej i konsumenckiej.

Dodano, że do utrzymania przewagi rynkowej konieczne może okazać się jeszcze szersze zaangażowanie w cyfryzację czy doradztwo konsumenckie, a także zwiększenie nakładów na rozwój zielonych inwestycji i poprawa zdolności do pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników.

Autorzy raportu powołali się na zaktualizowane prognozy globalnego wzrostu gospodarczego, z których wynika, że w 2023 r. ma on wynieść 3 proc., czyli połowę tego, co przewidywano rok wcześniej. Przeprowadzone w połowie 2022 r. stress testy Rezerwy Federalnej wykazały, że amerykańskie banki byłyby w stanie ponieść straty sięgające 600 mld dol., czyli więcej niż wyniosły koszty z tytułu niespłaconych pożyczek w latach 2008-2009. Również ubiegłoroczny stress test EBC pokazał, że europejski sektor bankowy jest odporny na zawirowania w gospodarce światowej. Jednak - według ekspertów Deloitte - perspektywa spowolnienia gospodarczego, a nawet stagflacji, jest bardzo realna, co negatywnie może przełożyć się na wyniki sektora.

Jak uważa, cytowany w raporcie, partner i lider zespołu doradztwa regulacyjnego i ryzyka w Deloitte Przemysław Szczygielski, w najbliższym czasie największy wpływ na kondycję podmiotów sektora bankowego, poza wzrostem gospodarczym, będą miały takie czynniki jak: wysokość stóp procentowych, rozmiar rynku, wskaźniki kapitałowe oraz przyjęta przez nie strategia funkcjonowania. Przedstawiciel Deloitte jest zdania, że w krótkim okresie banki mogą odnotować wzrost dochodów odsetkowych netto, ponieważ koszty kredytów o zmiennej stopie procentowej będą przewyższać oprocentowanie depozytów. Z drugiej strony wysoka inflacja, spadek ogólnego poziomu oszczędności oraz perspektywa spowolnienia gospodarczego mogą negatywnie wpłynąć na skłonność użytkowników indywidualnych do konsumpcji, co - jak zaznaczył - znajdzie odzwierciedlenie w np. spadku wpływów z tytułu udzielanych kredytów konsumenckich.

"W długiej perspektywie banki będą musiały dokonać weryfikacji swojej działalności i poszukać nowych źródeł dochodu celem zachowania swojej pozycji jako dostarczyciela. Kluczowa może okazać się konieczność redukcji kosztów i zwiększenia efektywności działania poprzez m.in. implementację nowoczesnych technologii, otwieranie centrów usług w nisko kosztowych lokalizacjach, ale również optymalizację poziomu zatrudnienia" - wskazał Szczygielski.

Napisano, że jedną z szans na utrzymanie właściwego poziomu sprzedaży będą usługi zintegrowanych finansów (embedded finance), czyli wbudowania usług finansowych w ofertę podmiotów z innych sektorów, mających kontakt z ostatecznym klientem. Według raportu Deloitte do 2025 r. przychody sektora finansowego z tego tytułu mogą wynieść 230 mld dolarów, czyli dziesięciokrotnie więcej niż w 2020 roku.

Zaznaczono, że w krajach rozwiniętych widać trend odchodzenia od pieniądza gotówkowego na rzecz płatności cyfrowych. "Szybkość, łatwość i dostępność takich usług sprawia, że to one stają się nadzieją dla sektora bankowego na przetrwanie gorszych czasów. W najbliższym czasie możemy być świadkami wzrostu liczby wspólnych projektów podmiotów typowo finansowych z dostawcami usług np. zakupowych" - zauważono.

Dodano, że w obliczu zmian gospodarczych takich jak deglobalizacja, zielone inwestycje oraz wzrost znaczenia kapitału prywatnego banki inwestycyjne powinny być gotowe dostosowywać się do bieżących potrzeb klientów, przy jednoczesnym utrzymywaniu swojej roli pośrednika na rynku kapitałowym. Podobnie jak w przypadku sektora detalicznego, również tutaj cyfryzacja może odegrać kluczową rolę w pozyskiwaniu nowych źródeł przychodu. Kluczową kwestią staje się także umiejętność pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanej kadry - wskazano.

